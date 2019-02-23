16 февраля стала известна вторая тройка финалистов украинского Национального отбора на Евровидение-2019. Относительно конкурсантов, которые прошли дальше, появилось много разногласий. Например, участники группы YUKO не согласны с тем, что в финал не прошел дебютант конкурса – украинский певец KHAYAT. Подробнее о том, чего стоит ждать 23 февраля от YUKO, – в материале.

Участники группы YUKO считают, что номер, который они вытащили на жеребьевке 16 февраля – идеален! Он — как некий компромисс для музыкантов. Ведь Юля категорически не хотела выходить первыми, а Стас наоборот – не желает ждать. Напоминаем, что YUKO в финале Нацотбора выступит под заветным номером 2.

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Недавно Стас травмировал ногу, что добавит в постановку два стильных аксессуара — костыля. Кроме этих изменений мы увидим звезд в новых костюмах, а бэк-вокалистки переместятся поближе к артистам.

YUKO добавили, что хотели бы видеть в списке финалистов Нацотбора на Евровидение-2019 талантливого певца KHAYAT.

По поводу конкуренции музыканты ярко выразили свою позицию: «Музыка – не спорт и не битва. Мы все показываем свой максимум, а уже жюри с аудиторией делают выбор».

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Главная положительная черта Нацотбора, по словам участников группы YUKO, – возможность для аудитории увидеть и услышать нишевую музыку. А главная отрицательная черта – наличие соревновательной составляющей.

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