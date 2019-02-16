KHAYAT: биография, творчество и все новости об артисте

Оглашены имена полуфиналистов Национального отбора на Евровидение 2019, которые будут бороться за право представлять Украину на международном музыкальном конкурсе в Тель-Авиве. Одним из участников стал начинающий исполнитесь KHAYAT. Биографию участника Национального отбора на Евровидение 2019 KHAYAT’а – читайте в материале.

KHAYAT – участник Национального отбора на Евровидение 2019. Перспективный и амбициозный украинский исполнитель, который сочетает украинскую стилистику исполнения и современное звучание. Творчеством занимается относительно недавно под псевдонимом, созвучным с именем. Настоящее имя Ado KHAYAT’а – Андрей. Исполнитель уже успел собрать свою аудиторию поклонников и занять позиции среди певцов электронного звучания.

Летом KHAYAT представил свою авторскую песню «DEVOCHKA», а осенью «Ясно».

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Для KHAYAT’а участие в Национальном отборе на Евровидение-2019 является первым и наиболее ответственным опытом в его карьере.

«Очень часто мы нерешительно относимся к важным шагам в жизни, ведь боимся перемен», – считает KHAYAT. Именно поэтому использует свой шанс представлять Украину на международной арене музыки.

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