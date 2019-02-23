16 лютого стала відома друга трійка фіналістів українського Національного відбору на Євробачення-2019. Стосовно артистів, які пройшли далі, було чимало суперечок у суспільстві. Наприклад, учасники гурту YUKO не згодні з тим, що до фіналу не пройшов дебютант конкурсу – український співак KHAYAT. Детальніше про те, чого варто чекати 23 лютого від YUKO, – в матеріалі.

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Учасники гурту YUKO вважають, що номер, який вони витягли на жеребкуванні 16 лютого – ідеальний! Він — як певний компроміс для музикантів. Адже Юля категорично не хотіла виходити першими, а Стас навпаки – не бажає чекати. Нагадуємо, що YUKO на фіналі виступить під заповітним номером 2.

Нещодавно Стас травмував ногу, що додасть до постановки два стильних аксесуара — милиці. Окрім цих змін ми побачимо зірок у нових костюмах, а бек-вокалістки перемістяться ближче до артистів.

Гурт YUKO додав, що хотів би бачити у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 талановитого співака KHAYATа.

З приводу конкуренції музиканти яскраво висловили свою позицію: «Музика – не спорт і не битва. Всі ми показуємо свій максимум, а вже журі з аудиторією роблять вибір».

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Головна позитивна риса Нацвідбору, за словами учасників гурту YUKO, – це можливість для аудиторії побачити і почути нішеву музику. А головна негативна риса – наявність змагальної складової.

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