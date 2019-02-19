YUKO не перестають дивувати навіть напередодні фіналу Нацвідбору на Євробачення-2019. Крім того, що музиканти активно готуються до виступу 23 лютого, вони ще й встигають випускати музичні новинки. Сьогодні гурт порадував своїх шанувальників максі-синглом з 6 версіями однієї пісні – «BUVAITE ZDOROVI Extended». Прослухати та дізнатися більше про композицію, яка стане фінальною в альбомі «DURA?», можна саме зараз.

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За словами учасників групи, максі-сингл «BUVAITE ZDOROVI Extended» – це спосіб більш пильно вдивитися в деталі відкритого фіналу історії YUKO. За неповні три місяці, що пройшли з моменту випуску альбому «DURA?», пісня встигла отримати кілька живих інтерпретацій.

YUKO:«Наповненість нового релізу виключно версіями «BUVAITE ZDOROVI» підкреслює невизначеність і свободу для інтерпретації як самої пісні, так і фіналу історії про «Дуру». Варіативність досягає кульмінації в останній, ембієнтній версії пісні, де навіть слова – не слова, а лише їхня тінь, де музика остаточно наповнює туманом сюжетну картину і залишає можливість лише робити припущення про те, що відбудеться далі».

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Музика YUKO має довгий термін життя. Після випуску пісня продовжує жити, обростаючи новими версіями, інтерпретаціями, партіями і змістом. Причина цього в тому, що після релізу пісні не фіксуються в одному стані, в якому вони були випущені, вони рухаються далі, як і їхня форма. Іноді і сам зміст продовжує еволюціонувати: «У максі-синглі ми досліджуємо цей процес на прикладі пісні «BUVAITE ZDOROVI».

YUKO — «BUVAITE ZDOROVI» (lyric video)



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