YUKO не перестают удивлять даже в преддверии финала Нацотбора на Евровидение-2019. Кроме того, что музыканты активно готовятся к выступлению 23 февраля, они еще и успевают выпускать музыкальные новинки. Сегодня группа порадовала своих поклонников макси-синглом с 6 версиями одной песни – «BUVAITE ZDOROVI Extended». Прослушать и узнать больше о композиции, которая станет финальной в альбоме «DURA?» можна прямо сейчас.

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По словам участников группы, макси-сингл «BUVAITE ZDOROVI Extended» — это способ более пристально всмотреться в детали открытого финала истории YUKO. За неполные три месяца, что прошли с момента выпуска альбома «DURA?», песня успела получить несколько живых интерпретаций.

YUKO: «Наполненность нового релиза исключительно версиями «BUVAITE ZDOROVI» подчеркивает неопределенность и свободу для интерпретации как самой песни, так и финала истории про «Дуру». Вариативность достигает кульминации в последней, эмбиентной версии песни, где даже слова – не слова, а лишь их тень, где музыка окончательно наполняет туманом сюжетную картину и оставляет возможность лишь строить предположения о том, что произойдет дальше».

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Музыка YUKO имеет долгий срок жизни. После выпуска песня продолжает жить, обрастая новыми версиями, интерпретациями, партиями и смыслами. Причина этого в том, что после релиза песни не фиксируются в состоянии, в котором они были выпущены, они двигаются дальше и их форма, а иногда и само содержание, продолжает эволюционировать: «В макси-сингле мы исследуем этот процесс на примере песни «BUVAITE ZDOROVI».

YUKO — «BUVAITE ZDOROVI» (lyric video)

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