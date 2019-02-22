23 февраля пройдет финал Национального отбора на Евровидение-2019. Наконец-то мы увидим финальные выступления шести конкурсантов. Уже в эту субботу мы узнаем, кто будет представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе Европы! Не пропустите финал в прямом эфире в 19:00. Как голосовать за конкурсантов — читайте в нашем материале.

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Согласно результатам жеребьевки участники будут выступать в финале Нацотбора на Евровидение-2019 в таком порядке:

После того, как все участники Нацотбора представят свои композиции, ведущий объявит старт голосования. Вы сможете отдать свой голос, отправив смс с кодом участника на номер 7766. Или проголосовать бесплатно в приложении «Телепортал». Более детальные правила голосования читайте ЗДЕСЬ.

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Коды участников:

Freedom Jazz

YUKO

Maruv

Brunettes Shoot Blondes

KAZKA

ANNA MARIA

Напоминаем, что победитель Национального отбора будет представлять Украину на конкурсе Евровидение-2019, который состоится в Тель-Авиве (Израиль) 14, 16 и 18 мая.

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