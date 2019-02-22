Украинцев вновь интересует вопрос, будет ли выходной 8 марта 2019 года в Украине? Окончательное решение об отмене праздника еще не приняли, поэтому редакция STB.UA спешит сообщить, что выходному 8 марта 2019 в Украине – быть! Ведущий шоу «Холостяк» Григорий Решетник рассказал о своих планах на Международный женский день.

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Международный женский день все еще с нами и это не может не радовать. Пока в Верховной Раде не приняли закон об отмене праздника, все жители Украины, а особенно женщины, будут праздновать и отдыхать. Приятным бонусом к 8 Марта в 2019 году станет день недели, на который припадает Международный женский день, – пятница. Это значит, что первый весенний праздник продлится с 8 по 10 марта.

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8 Марта – этот день в истории

В 1910 году на второй Международной социалистической женской конференции, которая состоялась в Копенгагене, Клара Цеткин предложила выбрать один день в году, когда женщины смогут привлечь внимание общественности к их проблемам в борьбе за свои права. С момента, когда деятельница немецкого и международного рабочего движения озвучила эти слова, и зародился праздник 8 Марта.

В современном мире 8 марта преобразовалось в Международный женский день, когда мужчины дарят своим любимым женщинам подарки, цветы и всячески проявляют свои чувства. Мама – особенная женщина в этот день. Каждый мужчина, от взрослого до малого, старается сделать ей самый красивый подарок.

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Для ведущего проекта «Холостяк» и примерного семьянина Григория Решетника 8 Марта – особенный день, ведь накануне праздника девять лет назад он сделал предложение руки и сердца своей будущей жене. Ведущий рассказал о трогательной семейной традиции поздравления любимых женщин и поделился планами на Международный женский день.

«Не боюсь показаться банальным мужчиной, но мне нравится этот праздник, приучен к нему еще с детства. Когда-то, когда я был маленьким, мы ходили с папой за подарками для сестрички и для мамочки. Мы просыпались рано утром, бежали в цветочную лавку и за подарком. Как сейчас помню, покупали духи, цветы и дарили нашим женщинам, а они восхищались.

Сейчас я перенял этот опыт. Вместе с моими мальчишками, Ванюшей и Димулей, подбираем подарки, цветы, чтобы потом поздравлять нашу мамочку, бабушек и делать их счастливыми.

Я думаю, в этом году не буду оригинальным: ужин в ресторане, цветы и какой-то приятный, красивый сюрприз. Возможно, путешествие — еще до конца не решил, время еще есть. Я люблю спонтанные вещи делать. Наша мама будет в центре внимания, будем ее кружить, носить на руках, и она у нас будет самая-самая любимая. Постараемся уделить ей как можно больше внимания», — поделился планами Григорий Решетник.

Для всех женщин 8 Марта является долгожданным и очень приятным днем, ведь в Международный женский день каждая может ощутить себя королевой.

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