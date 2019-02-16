Уже сегодня, 16 февраля, мы увидим выступления участников второго полуфинала Нацотбора на Евровидение-2019. Украинский певец Ivan NAVI выступит под номером 1 с песней «All For The Love». По словам звезды, он не считает других участников шоу своими конкурентами. Почему так, читайте в интервью с Ivan NAVI.

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Как вам номер под которым вы будете выступать. Открывать конкурс это очень ответственно.

Открывать такое шоу – это двоякое ощущение. С одной стороны это очень ответственно, а с другой – невероятно хорошо, потому что ты не тратишь лишнюю энергию на общение, болтовню за кулисами перед выступлением. Концентрация на таком шоу – это самое важное.

Кого считаете своим главным конкурентом?

Я не считаю, что имею конкурентов, все мы коллеги по сцене. Каждый работает в своем жанре, имеет свою аудиторию. Я бы не хотел кого-то выделять конкретно, выступления вживую все расставят на свои места.

Продолжите фразу. Мне нужна победа для того, чтобы…

А о чем еще идти на конкурс? На самом деле, хочу достойно представить Украину на Евровидении-2019, верю в свою песню «All For The Love» и в ее месседж, а также уверен, что украинская музыка стоит того, чтобы стать полноправной частью мировой музыкальной индустрии. Евровидение может стать плацдармом для расширения географии музыкальной деятельности.

Что хотите передать своим поклонникам?

Вы любите меня за то, кем я являюсь. И я рад, что моя музыка вас вдохновляет и наполняет любовью. Смотрите, слушайте и голосуйте 16 февраля, за номер 1. Благодарю каждого за поддержку, я ее чувствую.

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Сейчас собралось много критиков песен Нацотбора. Они разбирают композицию участника по частям и говорят неприятные вещи о ней. Ваше отношение к такой критике.

Конструктивную критику воспринимаю «на ура»: ты выкладываешь песню в интернет и сразу имеешь фидбэк от своей аудитории. А хейтерство меня часто по-настоящему смешит, иногда это может превращаться в настоящий сюр, но я за свободное выражение мыслей. Главное – без прямых оскорблений друг друга, надо иметь уважение и сохранять лицо, даже прячась за никами в интернете.

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