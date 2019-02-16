Вже сьогодні, 16 лютого, ми побачимо виступи учасників другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2019. Український співак Ivan NAVI виступить під номером 1 з піснею «All For The Love». За словами зірки, він не вважає інших учасників шоу своїми конкурентами. Чому так, читайте в інтерв’ю з Ivan NAVI.

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Відкривати конкурс — це дуже відповідально. Що думаєте з цього приводу?

Відкривати таке шоу – це двояке відчуття. З однієї сторони, це дуже відповідально, а з іншої — неймовірно добре, тому що ти не витрачаєш зайву енергію на спілкування, теревені за кулісами перед виступом. Концентрація на такому шоу – це найважливіше.

Кого вважаєте своїм головним конкурентом?

Я не вважаю, що маю конкурентів, всі ми колеги по сцені. Кожен працює у своєму жанрі, має свою аудиторію. Я би не хотів когось виділяти конкретно, виступи наживо все розставлять на свої місця.

Продовжіть фразу. Вам потрібна перемога, тому що…

А за чим іще йти на конкурс? Насправді, хочу гідно представити Україну на Євробаченні-2019, вірю у свою пісню «All For The Love» та у її меседж. До того ж я впевнений: українська музика варта того, щоб бути повноправною частиною світової музичної індустрії. Євробачення може стати плацдармом для розширення географії музичної діяльності.

Що хочете передати своїм прихильникам?

Ви любите мене за те, ким я є. І я радий, що моя музика вас надихає і наповнює любов’ю. Дивіться, слухайте та голосуйте 16 лютого за номер 1. Дякую кожному за підтримку, я її відчуваю.

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Наразі маємо чимало критиків пісень Нацвідбору. Вони детально аналізують композиції учасників та кажуть найнеприємніші речі. Ваше ставлення до такої критики.

Конструктивну критику сприймаю на «ура»: ти викладаєш пісню в інтернет і одразу маєш фідбек від своєї аудиторії. А хейтерство мене часто по-справжньому веселить, інколи це може перетворюватись на справжній сюр, але я — за вільне висловлення думок. Головне – без прямих образ один одного, треба мати повагу і зберігати лице, навіть ховаючись за ніками в інтернеті.

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