Ivan NAVI, учасник Нацвідбору на Євробачення-2019, вже представив свою конкурсну пісню «All For The Love». За словами артиста, вона кардинально відрізняється від його попередніх композицій. Саме зараз можна переконатися в цьому, прослухавши топ-5 найкращих пісень українського співака.

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Ivan NAVI – «Такі Молоді»

Ivan NAVI ft. Марія Яремчук – «Хімія»

Ivan NAVI – «Тимчасовий релакс»

Ivan NAVI – «Це Вона»

Більше на тему: Ivan NAVI – «All For The Love»: український співак представив пісню для Нацвідбору

Ivan NAVI – «All For The Love»

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