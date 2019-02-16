Ivan NAVI: топ-5 лучших песен украинского певца
16.02.2019
Ivan NAVI , участник Нацотбора на Евровидение-2019, уже представил свою конкурсную песню «All For The Love». По словам артиста, она кардинально отличается от его предыдущих композиций. Прямо сейчас можно убедиться в этом, прослушав топ-5 лучших песен украинского певца.
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Ivan NAVI – «Такі Молоді»
Ivan NAVI ft. Марія Яремчук – «Хімія»
Ivan NAVI – «Тимчасовий релакс»
Ivan NAVI – «Це Вона»
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Ivan NAVI – «All For The Love»