Один із півфіналістів Нацвідбору на Євробачення-2019 Ivan NAVI представив пісню, з якою виступить на конкурсі. Композиція називається «All For The Love». Це енергійна танцювальна композиція, яку можна прослухати вже зараз.

Більше на тему: Ivan NAVI: біографія, творчість і всі новини про артиста



Зараз виконавець прагне вийти на міжнародний рівень, щоб Україну впізнавали не лише завдяки поетам і спортсменам, а й співакам. Ivan NAVI виконує пісні в стилі поп і house виключно українською мовою. Але на сцені музичного конкурсу півфіналіст виконає пісню англійською мовою.

Більше на тему: LETAY – «Мила моя»: український гурт представив пісню для Нацвідбору

Пісня «All For The Love» є першим синглом з англомовного EP артиста і саме з нею український співак Ivan NAVI побореться за право стати представником від України на Євробаченні-2019.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ