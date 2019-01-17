PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

Ivan NAVI – «All For The Love»: український співак представив пісню для Нацвідбору

17.01.2019

Один із півфіналістів Нацвідбору на Євробачення-2019 Ivan NAVI  представив пісню, з якою виступить на конкурсі. Композиція називається «All For The Love». Це енергійна танцювальна композиція, яку можна прослухати вже зараз.

Більше на тему: Ivan NAVI: біографія, творчість і всі новини про артиста

Зараз виконавець прагне вийти на міжнародний рівень, щоб Україну впізнавали не лише завдяки поетам і спортсменам, а й співакам. Ivan NAVI виконує пісні в стилі поп і house виключно українською мовою. Але на сцені музичного конкурсу півфіналіст виконає пісню англійською мовою.

Більше на тему: LETAY – «Мила моя»: український гурт представив пісню для Нацвідбору

Пісня «All For The Love» є першим синглом з англомовного EP артиста і саме з нею український співак Ivan NAVI побореться за право стати представником від України на Євробаченні-2019.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати