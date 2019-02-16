PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

Ivan NAVI – «All For The Love»: украинский певец представил песню для Нацотбора

16.02.2019

Один из полуфиналистов Нацотбора на Евровидение-2019 Ivan NAVI  представил песню, с которой выступит на конкурсе. Композиция называется «All For The Love». Это энергичная танцевальная композиция, которую можно прослушать уже сейчас.

Больше по теме: LETAY– «Мила моя»: украинская группа представила песню для Нацотбора

Сейчас исполнитель стремится выйти на международный уровень, чтобы Украину узнавали не только благодаря поэтам и спортсменам, но и певцам.  Ivan NAVI исполняет песни в стиле поп и house исключительно на украинском языке. Но уже на сцене музыкального конкурса полуфиналист исполнит  песню на английском языке.

Больше по теме: Ivan NAVI: биография, творчество и все новости об артисте

Песня «All For The Love» является первым синглом из англоязычного EP артиста и именно с ней украинский певец Ivan NAVI поборется за право стать представителем от Украины на Евровидении-2019.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить