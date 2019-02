Один из полуфиналистов Нацотбора на Евровидение-2019 Ivan NAVI представил песню, с которой выступит на конкурсе. Композиция называется «All For The Love». Это энергичная танцевальная композиция, которую можно прослушать уже сейчас.

Сейчас исполнитель стремится выйти на международный уровень, чтобы Украину узнавали не только благодаря поэтам и спортсменам, но и певцам. Ivan NAVI исполняет песни в стиле поп и house исключительно на украинском языке. Но уже на сцене музыкального конкурса полуфиналист исполнит песню на английском языке.

Песня «All For The Love» является первым синглом из англоязычного EP артиста и именно с ней украинский певец Ivan NAVI поборется за право стать представителем от Украины на Евровидении-2019.

