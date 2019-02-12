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Ivan NAVI: топ-5 лучших песен украинского певца

12.02.2019

Ivan NAVI , участник Нацотбора на Евровидение-2019, уже представил свою конкурсную песню «All For The Love». По словам артиста, она кардинально отличается от его предыдущих композиций. Прямо сейчас можно убедиться в этом, прослушав топ-5 лучших песен украинского певца.

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Ivan NAVI – «All For The Love»

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