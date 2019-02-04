Илья Резников, создатель и фронтмен проекта LETAY, рассказал нам о том, что чувствует перед Нацотбором на Евровидение-2019. Также музыкант поделился историей о старте своего музыкального пути. Подробнее читайте в интервью с участником Национального отбора LETAY.

Больше по теме: LETAY: топ-5 лучших песен

Вы уже узнали, под каким номером выступаете. Как вам? Готовите феерическое шоу для выступления на Нацотборе?

Знаете, хотел вытащить номер, который позволил бы мне выступить позже. Ну, а потом подумал: да какая разница? О шоу не могу рассказать. Но эта история о песне и нечто большем. В этом номере будет не только исполнитель, артисты, которые поют, но еще и артисты-актеры.

Кого считаете своим главным конкурентом?

Это все нужно смотреть исключительно во время шоу. У многих артистов, которые принимают участие в этом Нацотборе, есть сильные фан-клубы, много альбомов, записей. Это, конечно, влияет на ход событий, но больше всего важно, как артист споет вживую и что он подготовит для Евровидения.

Как отреагировали на то, что теперь в конкурсе принимает участие MARUV?

Мне интересно, почему изначально они не были в списке. Это очень популярный артист сейчас!

Чем песня «Мила моя» особенна для вас? Ведь именно ее вы выбрали на Нацотбор.

Много чего значит. Это очень личная песня. Я посвятил ее своей любимой жене. Знаете, написалась она очень быстро! Наверное, так быстро я еще никогда ничего не писал. Весь процесс в сумме занял 2 часа.

Будет ли по звуку отличаться студийная запись «Мила моя» от выступления на сцене?

По звуку эта песня хороша тем, что вокал в «Мила моя» очень живой. Она будет звучать вживую приблизительно так, как и в студии. Тут не будет, как в песне «Світ чекає», она более студийная. Вот ее тяжело петь вживую так, как она подана. «Мила моя» как записана, так и поется. Как я ее придумал, так она и звучит.

Больше по теме: Евровидение-2019: MELOVIN выступит в интервал-акте Нацотбора в Украине

Да, «Світ чекає» и «Мила моя» очень разные… Да и вы изменились!

«Світ чекає» – для идеального исполнения, там должен звучать целый оркестр. На прошлом шоу у меня был только один бэк-вокалист, Никита Осьмачко, ему большой привет и огромное спасибо за помощь. На самом деле нужно было брать шесть бэк-вокалистов. Потому что там должен присутствовать очень мощный припев. В песне «Мила моя» очень яркий основной вокал. У меня будут бэк-вокалисты, но не 6 человек, ведь тут в этом нет необходимости.

Сильно волнуетесь перед выступлением на Нацотборе?

Пока нет, но перед выступлением всегда есть доля волнения. Даже перед своими концертами, когда знаю, что меня очень ждут и все хорошо, я волнуюсь, есть такой мандраж. Но если его нет, тогда обычно я «не очень» выступаю. Когда мандраж есть, я выкладываюсь на полную.

Что хотите передать тем, кто будет болеть за вас на Национальном отборе?

Я буду стараться выступить максимально круто. Я следую такому правилу: «Делай, что должен, и будет, что будет». То есть то, что я должен, сделаю максимально. Тем, кто будет за меня голосовать, спасибо! Конечно же, настроен на победу. Я всегда настроен исключительно на победу. Хочу пожелать каждому найти свое дело. Это то сообщение, которое я несу даже в своей музыке. Делайте себя. Находите, что вам нравится, и делайте себя. Знаете, никогда не поздно что-то поменять. Я, к примеру, вообще учился на экономиста.

Правда? А когда решили так кардинально поменять сферу деятельности?

Долгое время я просто учился. Пять с половиной лет это длилось. На четвертом курсе я заподозрил, что занимаюсь не тем делом. Но спасибо университету, ведь благодаря ему я это и понял. На Студвесне меня в добровольно-принудительном порядке попросили спеть. Вначале я играл на гитаре, потом пел. Это меня как-то развило и дало возможность впервые спеть что-то для людей. До этого я это делал только дома. Никому не показывал свое творчество, стеснялся. Вот на четвертом курсе я осознал, что это все не мое. Бывало даже, сижу на паре и думаю совершенно о другом: будто я в клипе Foo Fighters вылажу на кафедру с гитарой и играю соло. Это мне помогало отвлечься!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ