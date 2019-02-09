Ілля Резніков, творець і фронтмен проекту LETAY, розповів нам про те, що відчуває перед Нацвідбором на Євробачення-2019. Також музикант поділився історією про старт свого музичного шляху. Докладніше читайте в інтерв’ю з учасником Національного відбору LETAY.

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Ви вже дізналися, під яким номером виступаєте. Як вам? Чи готуєте феєричне шоу для виступу на Нацвідборі?

Знаєте, хотів би витягнути номер, який би дозволив виступити пізніше. Ну, а потім подумав: та яка різниця? Про шоу не можу розповісти. Але ця історія про пісню і щось більше. У цьому номері буде не лише виконавець, артисти, які співають, а й артисти-актори.

Кого вважаєте своїм головним конкурентом?

Це все потрібно дивитися виключно під час шоу. У багатьох артистів, які беруть участь в цьому Нацвідборі, є сильні фан-клуби, багато альбомів, записів. Це, звичайно, впливає на хід подій, але найважливіше, як артист заспіває наживо і що він підготує для Євробачення.

Як відреагували на те, що тепер в конкурсі бере участь MARUV?

Мені цікаво, чому спочатку вони не були в списку. Це ж дуже популярний артист зараз!

Чим пісня «Мила моя» особлива для вас? Адже саме її ви обрали на Нацвідбір.

Багато чого значить. Це дуже особиста пісня. Я присвятив її своїй коханій дружині. Знаєте, писалася вона дуже швидко! Напевно, так швидко я ще ніколи нічого не писав. Весь процес в сумі зайняв 2 години.

Чи відрізняється за звуком студійний запис «Мила моя» від виступу на сцені?

За звуком ця пісня хороша тим, що вокал у «Мила моя» дуже живий. Вона звучатиме вживу приблизно так, як і в студії. Тут не буде, як у пісні «Світ чекає», вона більш студійна. Ось її складно співати наживо так, як вона подана. «Мила моя» як записана, так і співається. Як я її придумав, так вона і звучить.

Так, «Світ чекає» і «Мила моя» дуже різні… І ви змінилися!

«Світ чекає» – для ідеального виконання, там повинен звучати цілий оркестр. На минулому шоу в мене був тільки один бек-вокаліст, Микита Осьмачко, йому великий привіт і щира подяка за допомогу. Насправді потрібно було брати шість бек-вокалістів. Тому що там повинен бути дуже потужний приспів. У пісні «Мила моя» дуже яскравий основний вокал. У мене будуть бек-вокалісти, але не 6 осіб, адже тут в цьому немає потреби.

Сильно хвилюєтеся перед виступом на Нацвідборі?

Поки що ні, але перед виступом завжди трохи хвилююся. Навіть перед своїми концертами, коли знаю, що на мене дуже чекають і все добре, є такий мандраж. Але якщо його немає, тоді зазвичай я «не дуже» виступаю. Коли мандраж є, я викладаюся на повну.

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Що хочете передати тим, хто вболіватиме за вас на Національному відборі?

Я намагатимуся виступити максимально круто. Я дотримуюся такого правила: «Роби, що повинен, і буде, що буде». Тобто те, що я повинен, зроблю максимально. Тим, хто буде за мене голосувати, дякую! Звичайно ж, налаштований на перемогу. Я завжди налаштований виключно на перемогу. Хочу побажати кожному знайти свою справу. Це те повідомлення, яке я несу навіть у своїй музиці. Робіть себе. Знаходьте, що вам подобається, і робіть себе. Знаєте, ніколи не пізно щось змінити. Я, наприклад, взагалі вчився на економіста.

Справді? А коли вирішили так кардинально змінити сферу діяльності?

Тривалий час я просто вчився. П’ять з половиною років. На четвертому курсі я запідозрив, що займаюся не тією справою. Але завдяки університету я це і зрозумів. На Студвесні мене в добровільно-примусовому порядку запросили заспівати. Спочатку я грав на гітарі, а потім співав. Це мене якось розвинуло і дало можливість вперше заспівати щось для людей. До цього я це робив тільки вдома. Нікому не показував свою творчість, соромився. Ось на четвертому курсі я усвідомив, що це все не моє. Бувало навіть, сиджу на парі і думаю зовсім про інше: нібито я в кліпі Foo Fighters вилажу на кафедру з гітарою і граю соло. Це мені допомагало відволіктися!

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