С 28 января по 1 февраля в программе «Вікна-новини» на СТБ выйдет спецпроект «ЗАПРОТИ» корреспондента Яны Брензей. Новый цикл сюжетов посвящен пяти темам, к которым большинство украинцев относится отрицательно. Это рынок земли, свободная продажа огнестрельного оружия населению, легализация марихуаны, проституции и однополых браков. «Вікна-новини» тщательно проанализируют все «за» и «против» этих неоднозначных вопросов.

«Если спросить у украинцев, как они относятся к идее открытия рынка сельскохозяйственной земли, разрешению носить с собой огнестрельное оружие, легализации марихуаны, проституции и однополых отношений, то большинство скажет, что отрицательно. Это показывают и социологические исследования. Но откуда такое единство во взглядах? Почему более 80% опрошенных выступают против? На чем основывается их уверенность – на фактах или страхах и предубеждениях? Отбросив эмоции, мы проанализировали эти пять тем, опираясь на научные данные, статистику и экспертную оценку. Мы изучили все ЗА и ПРОТИВ – отсюда и название спецпроекта. И все оказалось не так однозначно», – рассказала автор спецпроекта Яна Брензей.

Вместо шок-контента, который зрители привыкли видеть в большинстве материалов на эти темы, «Вікна-новини» вооружились фактами и проверенными данными. В ходе подготовки команда программы изучила десятки научных исследований, проведенных в самых известных университетах мира, учла международный опыт, а также статистику. Так зритель получит возможность по-новому взглянуть на эти темы.

«В каждом сюжете мы будем исследовать, стоит ли в Украине разрешить один из перечисленных запретов. Мы пообщались с теми, кто за и кто против – обычными фермерами, бывшими наркозависимыми, секс-работницами и семьей лесбиянок. Все они рассказали нам свою правду, а мы ее проанализировали. Что из этого получилось – смотрите в течение недели», – подытожила Яна Брензей.

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Не пропустите спецпроект «ЗАПРОТИ» с 28 января по 1 февраля в 17:30 и 22:00 в программе «Вікна-новини» на СТБ.

Video: «Вікна-новини» проанализируют распространенные предубеждения украинцев в спецпроекте «ЗАПРОТИ» С 28 января по 1 февраля в программе Вікна-новини на СТБ выйдет спецпроект ЗАПРОТИ корреспондента Яны Брензей о распространенных предубеждениях украинцев

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