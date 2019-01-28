З 28 січня по 1 лютого у програмі «Вікна-новини» на СТБ вийде спецпроект «ЗАПРОТИ» кореспондента Яни Брензей. Новий цикл сюжетів присвячений п’яти темам, до яких більшість українців ставиться негативно. Це ринок землі, вільний продаж вогнепальної зброї населенню, легалізація марихуани, проституції та одностатевих шлюбів. «Вікна-новини» ретельно проаналізують всі «за» і «проти» цих неоднозначних питань.

«Якщо запитати в українців, як вони ставляться до ідеї відкриття ринку сільськогосподарської землі, дозволу носити із собою вогнепальну зброю, легалізації марихуани, проституції та одностатевих стосунків, то більшість скаже, що негативно. Це показують і соціологічні дослідження. Але звідки така єдність у поглядах? Чому понад 80% опитаних виступають проти? На чому ґрунтується їхня впевненість – на фактах чи страхах і упередженнях? Відкинувши емоції, ми проаналізували ці п’ять тем, опираючись на наукові дані, статистику та експертну оцінку. Ми вивчили всі ЗА і ПРОТИ – звідси і назва спецпроекту. І все виявилося не так однозначно», – розповіла автор спецпроекту Яна Брензей.

Замість шок-контенту, який глядачі звикли бачити у більшості матеріалів на ці теми, «Вікна-новини» озброїлися фактами та перевіреними даними. Під час підготовки команда програми вивчила десятки наукових досліджень, проведених у найвідоміших університетах світу, врахувала міжнародний досвід, а також статистику. Так глядач отримає можливість по-новому поглянути на ці теми.

«У кожному сюжеті ми досліджуватимемо, чи варто в Україні дозволити одну з перелічених заборон. Ми поспілкувалися з тими, хто за і хто проти – звичайними фермерами, колишніми наркозалежними, секс-працівницями та сім’єю лесбійок. Всі вони розповіли нам свою правду, а ми її проаналізували. Що з цього вийшло – дивіться протягом тижня», – підсумувала Яна Брензей.

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Не пропустіть спецпроект «ЗАПРОТИ» з 28 січня по 1 лютого о 17:30 та 22:00 у програмі «Вікна-новини» на СТБ.

Video: «Вікна-новини» проаналізують поширені упередження українців у спецпроекті «ЗАПРОТИ» З 28 січня по 1 лютого у програмі Вікна-новини на СТБ вийде спецпроект ЗАПРОТИ кореспондента Яни Брензей, в якому проаналізують поширені упередження українців

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