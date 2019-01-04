«Можливо все»: «Вікна-новини» покажуть новий спецпроект про здійснення дитячих бажань

Із 7 по 11 січня у програмі «Вікна-новини» на СТБ вийде спецпроект «Можливо все», над яким працюють кореспонденти Ірина Стороженко та Артем Сорокін. Мета циклу сюжетів – допомогти маленьким українцям повірити в диво і здійснити їхні заповітні мрії. Творити добро разом з командою «Вікна-новини» будуть українські зірки: співак і суддя проекту «Х-фактор» Олег Винник, гурт «KAZKA», актриса і ведуча «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова, а також експерт і фотограф проекту «Топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк.

Напередодні новорічних свят до редакції програми «Вікна-новини» надійшло безліч листів від дітей із різних куточків України. Життя багатьох з них непросте. Одним дітям доводиться боротися з тяжкою недугою, інші – не мають змоги займатися улюбленою справою, а хтось позбавлений батьківської опіки. Однак усіх їх об’єднує одне – мрія. П’ять історій юних героїв увійшли у спецпроект під назвою «Можливо все».

Автор спецпроекту Ірина Стороженко зазначила: «Ми хочемо показати дітям, що диво можливе. Просто в нього потрібно вірити. Воно не завжди відбувається тут і зараз, але воно трапляється з тими, хто цю віру не втрачає. Попри життєві обставини, фінансові складності, стан здоров’я, діти не перестають мріяти».

«Дарувати подарунки набагато приємніше, ніж їх отримувати. Але коли це не просто подарунок на День святого Миколая, а можливість доторкнутися до мрії, – це зовсім інші, неймовірні відчуття. До мрії дитини, якій доля дуже рідко на життєвому шляху малює такі слова, як «радість», «щастя», «диво». Так вже склалося життя маленьких героїв нашого спецпроекту, що вони просто розучилися вірити у свято. «Багато болю. Багато зусиль, щоб його подолати. Про свято забуваєш. Ну, або просто не встигаєш про нього подумати», – це слова з інтерв’ю дівчинки 13 років, Ані, однієї з героїнь серіалу. Мурашки по шкірі, коли чуєш такі дорослі та важкі слова. Це найдобріший спецпроект, до якого я був коли-небудь причетний. Він про добро. Про диво. Про те, що потрібно вірити. Про те, що, коли тобі здається, що весь світ проти, ти можеш стати щасливим. Спецпроект дарує щастя діткам, яким це саме щастя потрібне для того, щоб продовжувати вірити», – додав Артем Сорокін.

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Героями циклу сюжетів стали:

Катя Гавришова з містечка Ладан Чернігівської області. 16-річна дівчинка – сирота, живе з бабусею та дідусем, які її дуже люблять. Навчається на «відмінно» і хоче вступити на бюджет до університету. Заповітна мрія Каті – зустрітися з улюбленим гуртом «KAZKA», за творчістю якого вона давно стежить.

Христина Сбитнєва із селища Водяне Харківської області. 14-річна дівчинка – віддана прихильниця судді проекту «Х-фактор» Олега Винника. Її мрія – зустрітися з кумиром. Христина обожнює співати, але у неї немає можливості займатися вокалом, оскільки найближча музична школа розташована за 100 кілометрів від її будинку.

15-річна Аня Філліпова з Донецької області. Дівчинці діагностували бульозний епідермоліз. Майже все її тіло вкрите ранами, які потрібно щодня обробляти і перев’язувати. Аня навчається вдома індивідуально з 5-го класу, оскільки однокласники не спілкуються з нею через хворобу, вважаючи заразною. Захоплюється фотографією, живописом, обожнює телебачення і кіно. Найбільша мрія – потрапити на зйомки фільму чи серіалу. Її мрію візьметься реалізовувати актриса і ведуча проекту «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова.

Назар Калініченко з містечка Ладан Чернігівської області. Йому 7 років. Живе з бабусею, яку він дуже любить. Як писав сам хлопчик у листі святому Миколаю, його маму до себе забрали ангели на небо, коли він був зовсім маленьким. Батько хлопчика дуже хворий, він інвалід 2 групи. Практично не ходить. Найбільше Назар мріє про те, щоб вони знову були разом: тато, мама і він. Однак водночас, хоч він і маленький, розуміє, що це бажання не може здійснити навіть Бог. Коли тато Назара ще був здоровим, він возив сина в аквапарк. Тепер Назар знову мріє пережити ті неймовірні емоції. Але бабуся – пенсіонер, хворіє, а тато практично не ходить. Тому на реалізацію цього бажання у сім’ї немає ні сил, ні фінансових можливостей.

Аня Ласкава із села Мліїв Черкаської області. Ані 13 років, вона навчається у 8 класі. Дівчинка живе з мамою. Крім неї, у Ані нікого немає. Батько пішов із сім’ї, коли дівчинка була зовсім маленькою, та її долею не цікавиться. Бабуся з дідусем померли один за одним. У мами серйозні проблеми із зором, проте вона як може намагається все робити для своєї дочки і жити заради неї. У Ані теж є проблеми зі здоров’ям. У своєму листі дівчинка розповіла, що вона обожнює фотографувати і мріє стати відомим фотографом. Дівчинка в листі написала, що на День святого Миколая, крім як отримати фотоапарат, мріє познайомитися із Сонею Плакидюк, її кумиром, експертом і фотографом проекту «Топ-модель по-українськи». Вважає, що має статися справжнє диво, щоб ця мрія здійснилася.

Дивіться спецпроект «Можливо все» із 7 по 11 січня о 17:30 і 22:00 у програмі «Вікна-новини» на СТБ.

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