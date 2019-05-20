«Вікна-новини» повертаються з першою в Україні студією з віртуальною декорацією, презентуючи найбільше об’єднане виробництво новин групи StarLightMedia

20 травня «Вікна-новини» на телеканалі СТБ першими серед новинних програм загальноукраїнських телеканалів починають мовлення у віртуальній декорації. Після тритижневої перерви інформаційно-аналітична програма повертається в ефір.

«Трансформація Групи StarLightMedia, яка має за мету підвищення ефективності всередині компанії та розповсюдження найкращих прикладів організації виробництва, неминуче мала змінити принцип відокремлених редакцій на новий – об’єднаних, у дусі взаємодопомоги і відкритого партнерства, – розповідає Олександр Богуцький, Президент StarLightMedia, керівник виробництва суспільно важливих програм. – І ми раді, що все так гарно складається: новий старт, нова студія, новий Президент. Знаменна дата!»

За візуальну складову студії «Вікна-новини» відповідає дизайн-бюро дивізіону StarLightMedia Мовлення. «Вікна-новини» перші серед прямоефірних програм загальнонаціональних телеканалів виходитимуть у віртуальних декораціях.

Володимир Павлюк, керівник «Вікна-новини», висловлюючи задоволення від співпраці з колегами з програми «Факти» у рамках проекту створення нової об’єднаної редакції, підкреслює великі можливості сучасних технологій, які впроваджуються у виробництві першої новинної програми України за часів Незалежності:

«Ми починаємо разом з новим Президентом і це дуже символічно. Ми спробуємо стати лідерами у відображенні і підтримці прагнень українців до справедливих рішень, кращого життя, реалізації найкращих європейських і світових практик в Україні. Ми всі, уся наша редакція готова до зустрічі з глядачами і щоденної праці в їхніх інтересах».

«Вікна-новини» традиційно виходитимуть по буднях о 17:30 та 22:00.

Ведучі – Тетяна Висоцька і Ольга Кучер.





Довідка

Перші в Україні незалежні новини «Вікна-новини» стартували в ефірі 4 вересня 1995 року. 23 роки новини на СТБ є одним з лідерів серед українських інформаційно-аналітичних програм. «Вікна-новини» дали старт багатьом відомим тележурналістам, репортерам і ведучим: Олена Фроляк, Георгій Гонгадзе, Ірина Ванникова, Андрій Куликов, Ольга Червакова, Роман Скрипін, Віталій Портников, Микола Вересень, Сергій Попов та інші.

«Вікна-новини» регулярно входять у топ кращих програм українського ТБ.

Нагороджені чотирма телевізійними преміями «Телетріумф».

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