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«Вікна-новини» повертаються з першою в Україні студією з віртуальною декорацією, презентуючи найбільше об’єднане виробництво новин групи StarLightMedia

20.05.2019

20 травня «Вікна-новини» на телеканалі СТБ першими серед новинних програм загальноукраїнських телеканалів починають мовлення у віртуальній декорації. Після тритижневої перерви інформаційно-аналітична програма повертається в ефір.

«Вікна-новини» повертаються з першою в Україні студією з віртуальною декорацією, презентуючи найбільше об’єднане виробництво новин групи StarLightMedia

«Трансформація Групи StarLightMedia, яка має за мету підвищення ефективності всередині компанії та розповсюдження найкращих прикладів організації виробництва, неминуче мала змінити принцип відокремлених редакцій на новий – об’єднаних, у дусі взаємодопомоги і відкритого партнерства, – розповідає Олександр Богуцький, Президент StarLightMedia, керівник виробництва суспільно важливих програм. – І ми раді, що все так гарно складається: новий старт, нова студія, новий Президент. Знаменна дата!»

За візуальну складову студії «Вікна-новини» відповідає дизайн-бюро дивізіону StarLightMedia Мовлення. «Вікна-новини» перші серед прямоефірних програм загальнонаціональних телеканалів виходитимуть у віртуальних декораціях.

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Володимир Павлюк, керівник «Вікна-новини», висловлюючи задоволення від співпраці з колегами з програми «Факти» у рамках проекту створення нової об’єднаної редакції, підкреслює великі можливості сучасних технологій, які впроваджуються у виробництві першої новинної програми України за часів Незалежності:

«Ми починаємо разом з новим Президентом і це дуже символічно. Ми спробуємо стати лідерами у відображенні і підтримці прагнень українців до справедливих рішень, кращого життя, реалізації найкращих європейських і світових практик в Україні. Ми всі, уся наша редакція готова до зустрічі з глядачами і щоденної праці в їхніх інтересах».

«Вікна-новини» традиційно виходитимуть по буднях о 17:30 та 22:00.

Ведучі – Тетяна Висоцька і Ольга Кучер.


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Довідка

Перші в Україні незалежні новини «Вікна-новини» стартували в ефірі 4 вересня 1995 року. 23 роки новини на СТБ є одним з лідерів серед українських інформаційно-аналітичних програм. «Вікна-новини» дали старт багатьом відомим тележурналістам, репортерам і ведучим: Олена Фроляк, Георгій Гонгадзе, Ірина Ванникова, Андрій Куликов, Ольга Червакова, Роман Скрипін, Віталій Портников, Микола Вересень, Сергій Попов та інші.

«Вікна-новини» регулярно входять у топ кращих програм українського ТБ.

Нагороджені чотирма телевізійними преміями «Телетріумф».

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