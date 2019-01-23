Телеканал СТБ объявляет кастинг на 9 сезон кулинарного шоу «МастерШеф»! Если вы мечтаете показать всей Украине свой кулинарный талант, станьте участником нового, 9 сезона проекта!

Телеканал СТБ дарит вам уникальную возможность стать участником 9 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». Приготовьте ваше фирменное блюдо и приходите на кастинг!

Даты кастингов в городах Украины

2 февраля:

Николаев, ул. Спортивная, 9, Отель Reikartz Ривер, с 10:00 до 15:00.

9 февраля:

Сумы, ул. Воскресенская, 1, Отель Reikartz, с 10:00 до 15:00.

Запорожье, пр-т. Маяковского, 19, Отель Reikartz, с 10:00 до 15:00.

16 февраля:

Харьков, ул. Харьковская набережная, 4, Детская школа искусств № 3, с 10:00 до 15:00.

Одесса, ул. Черноморского Козачества, 23, гостиница «Marenero», с 10:00 до 15:00.

23 февраля:

Львов, ул. Кривчицкая дорога, 19 семейный дом «Покрова», с 10:00 до 15:00.

Днепр, ул. Крутогорный спуск, 9, телетеатра, с 10:00 до 15:00.

Каждую субботу:

Киев, ул. Ивана Шевцова, 1, Телеканал СТБ, с 10:00 до 15:00.

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Для участников от 18 лет.

В Киеве обязательна предварительная регистрация по телефону: 067-690-12-89 (с 11:00 до 18:00), звонки по Украине — по тарифам вашего мобильного оператора.

Приходите на кастинг «МастерШеф»-9. Мы ждем вас!

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