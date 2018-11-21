Наступающий 2019 год – год Желтой Земляной Свиньи. Повелительница года щедра и доброжелательна к людям, которые проявляют подобные качества. Но что подарить на Новый год 2019? Двукратный победитель «Битвы экстрасенсов» Хаял Алекперов советует ориентироваться на знак зодиака при выборе подарка. Узнайте, что понравится каждому из знаков, в материале!



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Овны

Для активных и жизнерадостных представителей огненной стихии нет ничего лучше, чем новые впечатления и положительные эмоции. А так как начало грядущего года не сулит им каких-либо ярких событий, они могут немного приуныть. Замечательным подарком для них будет тот, который поднимет настроение и развеет тоску. Приглашение на премьеру фильма, новый спектакль или любопытную выставку — то, что заставит сердце Овна биться быстрее.

Тельцы

Уверенные в себе и целеустремленные Тельцы в начале года будут чувствовать прилив сил и вдохновения. У представителей этого знака появится масса новых идей и планов. Основной уклон будет сделан на саморазвитие. И соответствующий подарок станет настоящей палочкой-выручалочкой. Например, это может быть хорошая книга, увлекательный семинар или набор вещей, за которые вам будут очень благодарны.

Близнецы

Консервативные и спокойные Близнецы ценят в жизни постоянство и стабильность. Выбирая подарок для представителей этого знака, лучше ориентироваться на вещи, которые будут практичными. В начале года на Близнецов свалится масса дел, поэтому постарайтесь выбрать вещь, которая поможет им в планировании или экономии времени. К примеру, красивый ежедневник или настольный органайзер станут для Близнецов отличными помощниками на следующий год.

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Раки

Представители созвездия Рак – очень консервативны. Они редко гонятся за модой, отдавая предпочтение собственным стилю и вкусу. Но угодить им несложно – при выборе подарка стоит ориентироваться на классику и винтаж. Предметы интерьера или украшения в таком стиле станут прекрасным презентом. Тем более, что Раки весьма экономны, и редко балуют себя покупками, которые не являются вещами первой необходимости.

Львы

Львы – невероятно многогранны. Огненный и упрямый нрав представителей данного знака подталкивает их выглядеть ярко, иногда даже эксцентрично. При этом угодить с подарком им непросто. Выбирая презент для Львов, лучше ориентироваться на простой дизайн и сочный цвет. Учитывая тот факт, что финансовое положение Львов в 2019 году заметно улучшится, ориентируйтесь на подарки, связанные с деньгами. Например, кошелек, копилка или портмоне – отличный вариант.

Девы

Представители данного знака – очень спокойны, сдержанны и рассудительны. В вещах Девы ценят практичность, удобство и простоту. Отличным подарком для представителей данного знака являются вещи или аксессуары, которые помогают в поддержании порядка. Всевозможные шкатулки или корзины для мелочей станут для Дев прекрасной возможностью заняться организацией личного пространства, успокоить нервы и отвлечься от насущных дел. Их будет весьма много в наступающем году.

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Весы

Весы – это люди с невероятным творческим запалом. Их творческое, неординарное «я» требует особого подхода в выборе подарка. Представители данного знака обожают яркие вещи с неповторимым дизайном. А потому самым ценным для Весов является то, что сделано на заказ или своими руками. Эта вещь должна обязательно отражать их индивидуальность. Но если вы не обладаете такими ремеслами или плохо знаете вкусы Весов, можно смело покупать ароматические свечи, масла или соли для ванн. Подарите им возможность расслабиться и погрузиться в свои мысли.

Скорпионы

Представители этого знака в существе своем немного эгоцентричны и любят, когда окружающие замечают их успехи. Похвала и одобрение общества крайне важны для Скорпионов. В вещах представители данного созвездия ценят качество и статус. Поэтому, покупая им подарок, сэкономить точно не получится. Не стоит удивляться, если Скорпионы весомому, но демократичному подарку предпочтут брендовую безделушку.

Стрельцы

Представители этого знака стремятся всегда быть в рядах авангарда. Они легко решаются на кардинальные перемены и одни из первых пробуют что-то новое. Угодить Стрельцам, которые постоянно покоряют новые жизненные вершины, довольно сложно. Будет проще, если вы знаете их вкусы. Так, новинки техники или модные аксессуары станут прекрасным подарком, который точно придется им по-вкусу.

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Козероги

Козероги по природе своей – максималисты. И от себя, и от окружающих они всегда требуют максимальной отдачи делу, которым занимаются. Представители данного знака никогда не останавливаются на достигнутом и всегда ориентируются на известных, успешных людей. Именно поэтому книги – автобиографии знаменитостей будут для них прекрасным и мотивирующим подарком.

Водолеи

Водолеи — оригинальные, неординарные личности, которые стремятся сделать мир вокруг себя лучше. Подбирая подарок, нужно помнить, что вещь должна быть не только модной, но весьма практичной. Что это может быть, решать уже вам. Но знайте, что Водолеи точно не откажутся от хорошей парфюмерии.

Рыбы

Представители данного знака – люди невероятно тонкой душевной организации. Они ранимы, мечтательны и обожают созерцать красоту вокруг себя. При этом в начале года у Рыб возможен небольшой творческий кризис, так что подарите им то, что порадует глаз. Предметы интерьера станут для них настоящим источником вдохновения. Интересные статуэтки, фигурки или другие элементы декора не оставят Рыб равнодушными.

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