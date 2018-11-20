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Телеканал СТБ / Восточный гороскоп на 2019 год от Каина Крамера

Восточный гороскоп на 2019 год от Каина Крамера

Телеканал СТБ

Желтая Земляная Свинья – последнее тотемное животное в цикле из 12 лет. В  новом 2019 году это животное предвещает успех – кому на карьерном поприще, а кому на любовном фронте. Об этом говорит восточный гороскоп на 2019 год от победителя «Битвы экстрасенсов»-18 Каина Крамера. Что Желтая Земляная Свинья подготовила для вас в 2019 году, читайте в материале.

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Восточный гороскоп на 2019 год – Крыса

Желтая Свинья просто в восторге от целеустремленности Крысок, которые своим обаянием и незаурядным умом привыкли добиваться лучшего. Также, 2019 год принесет массу возможностей, разобраться в которых порой будет нелегко. Самое главное – определиться, чем же вы хотите заниматься, и в соответствии с этим вкладывать свои усилия и ресурсы. В течение года появится множество тайных воздыхателей и напористых ухажеров.

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Восточный гороскоп на 2019 год – Бык

В 2019 Быкам улыбнется Купидон – год будет полон любви, тепла, заботы и гармонии. Это замечательный период для создания семьи или укрепления отношений. В сфере финансов Свинка также подготовила приятные сюрпризы. Однако настоятельно рекомендуется не забывать о поставленных задачах. Достаточно лишь слегка отвлечься, как фортуна повернется к вам спиной. Не упустите свой шанс!

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Восточный гороскоп на 2019 год – Тигр

Для этого знака грядущий год станет временем испытаний. Если Тигры успешно их преодолеют – достойная награда сама придет в руки. Однако, как и для большинства других знаков, большую опасность Тигру несет лень Желтая Свинья может воспользоваться вашей апатией и лишить вас приятных бонусов. На любовном фронте судьба порадует новыми знакомствами и частым флиртом. Хотя и он может перерасти в долгие и серьезные отношения.

Восточный гороскоп на 2019 год – Кролик (Кот)

2019 год станет для Кроликов временем перемен. Люди, родившиеся в год Кролика, могут быть слишком резкими, что может привести к конфликту и даже потере должности. Поэтому рекомендуется воспитать в себе терпимость к чужим недостаткам. Это касается и сферы любви, где грубое слово может разрушить гармонию в отношениях. Уже в конце зимы Кролики почувствуют душевный подъем и вдохновение. Именно тогда можно попробовать кардинально сменить профессию, имидж, место жительства...

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Восточный гороскоп на 2019 год – Дракон

Мудрым представителям этого знака год сулит нежность и любовь. У семейных Драконов будут царить гармония и счастье. Приятные перемены произойдут в жизни одиноких представителей знака, ведь это год судьбоносных встреч. И хотя поклонников у вас достаточно – главное выбрать того самого,  нужного человека. При этом Дракону нужно быть осторожным: сначала подумайте, а потом говорите и делайте. Сильная эмоциональность может подпортить отношения с коллегами и близкими.

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Восточный гороскоп на 2019 год – Змея

Для представителей этого знака год Свинки будет благоприятен во всех сферах деятельности. Чтобы добиться наилучших результатов, никогда не сдавайтесь  и смело заявляйте о себе! Будьте готовы к сложностям в конце зимы или в первой половине весны. Возможно, ваши собственные амбиции будут лететь далеко перед вами и помешают сохранять здоровый рабочий темп. Осторожность следует проявить и в любовной сфере: не придавайте большого значения случайным встречам.

Восточный гороскоп на 2019 год – Лошадь

В год Свинки этим людям можно немножко полениться. Хватит изображать из себя стоического гиганта-тяжеловоза, а лучше: прислушайтесь к своим желаниям. Может вам хочется совершить долгожданный переезд или заняться чем-то более творческим? Также Лошадей ждет череда новых знакомств. Случайно встреченный человек способен остаться в жизни представителя этого знака надолго.

год свиньиВосточный гороскоп на 2019 год – Овца (Коза)

В 2019 году Овцы будут главными тружениками, хотя и денежная компенсация будет достойной. Судьба предоставит много шансов, в том числе и в любовной сфере. Но как бы фортуна не была благосклонна к Козам, вам самим предстоит делать шаги для улучшения жизни. В целом год обещает быть стабильным и кардинальных перемен ожидать не стоит.

Восточный гороскоп на 2019 год – Обезьяна

Для Обезьян 2019 год будет интересным и ярким. Такая динамика кому угодно может вскружить голову! Чтобы не потеряться в круговороте событий, важные мероприятия планируйте заранее, а своему деловому кругу уделяйте больше времени. В начале года на любовном фронте могут быть некоторые проблемы, но к лету все решится наилучшим образом. Главное – сохранять привычный темп жизни и не брать на себя слишком много.

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Восточный гороскоп на 2019 год – Петух

Представителей этого знака ждет непростой год. Петухам придется попотеть. . При этом вашей прибыли позавидуют все конкуренты и коллеги. Возможностей в год Желтой Свинки у Петуха будет много, и нужно лишь определиться с желаниями. Чтобы все успеть, старайтесь грамотно распределять время. В любви смело полагайтесь на интуицию – она не подведет.

Восточный гороскоп на 2019 год – Собака

Собакам год сулит удачу, хотя в бочке меда всегда найдется ложка дегтя. Будьте готовы к мелким конфликтам и недопониманию в первую очередь на работе. Все это можно преодолеть, главное — набраться терпения и быть мудрее. Чрезмерное нервное напряжение может сыграть злую шутку и сказаться на семейной жизни. Знайте, что любимый человек поддержит вас в трудную минуту.

Восточный гороскоп на 2019 год – Свинья (Кабан)

Именно в этот год Свиньи могут уладить рабочие моменты, накопить денег, сохранить или создать семью. Кажется, 2019 год создан именно для Свиньи! Однако помните, что удача – непостоянная подруга, поэтому  берите все и сразу. Если ранее Свинки крутили романы и витали в облаках, то сейчас самое время остепениться и подумать о серьезных отношениях. Семейным людям стоит укрепить брак.

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