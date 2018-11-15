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Телеканал СТБ / Модное окрашивание 2019: что в тренде

Модное окрашивание 2019: что в тренде

Телеканал СТБ

Все женщины знают, что лучший способ поменять свой имидж просто сменить прическу. Какое окрашивание нужно выбрать, чтобы быть в тренде в 2019 году? Модный эксперт «Все буде добре» Елена Мельник рассказала о самых популярных вариантах окрашивания волос 2019 года, которые вы сможете применять уже сегодня.

Радуга на темных волосах

Нестандартное цветное окрашивание это тренд сезона! Именно радужные переливы цвета на волосах занимают первое место в рейтинге колористов. Раньше яркие пряди позволяли себе в большинстве блондинки. Но сегодня же, с появлением новых, более стойких красителей, сделать зеленые, синие, лиловые и розовые локоны могут и обладательницы темных волос. Эффектная радуга создается путем выборочного окрашивания прядей волос в несколько оттенков. Современные краски для темных волос требуют лишь поверхностного осветления на 12 тона, а то и вовсе могут «взяться» без предварительной подготовки. Итоговое окрашивание не будет пастельным, но получится темным, оттеночным.

Рыжие и красные пряди

Еще одним хитом 2019 года являются волосы огненных и медных оттенков. Если ваши локоны от природы не рыжие и даже не светло-каштановые, смело выбирайте краску, в названии которой упоминается бронза, медь, огонь, вулкан или паприка. Перед окрашиванием лучше проконсультироваться с колористом, ведь рыжий цвет идет не всем, и он довольно капризен в отношении тона кожи и цветотипа в целом.

«Сладкий» балаяж

Уже несколько лет подряд мелирование волос техникой балаяж остается в списке модных трендов. Все потому, что балаяж создает интересный эффект естественного, слегка выгоревшего на солнце цвета. Будто наши волосы так выглядят безо всякого окрашивания. Только в этом случае мы можем выбирать любой оттенок – темнее, светлее, ярче, теплее или холоднее, чем натуральный. Однако своя мода в 2019 году есть и на тон мелирования. В этом году самыми трендовыми будут «сладкие» медовые и карамельные оттенки. Одни только названия цветов пробуждают желание попробовать их на своих волосах: сливочный ирис, сладкая карамель, глазированный миндаль, пряный мед, шоколадный фондан.

Блонд омбре

На фоне брюнеток блондинки в этом году остаются без особого внимания. Но это не так! Обладательницы русых, светлых волос в 2019-м тоже могут интересно освежить свою модную прическу. Техника омбре давно знакома всем модницам, но для натурального светлого тона используется не очень часто. Небесно светлое омбре – отличный способ увидеть себя в белоснежно-белом цвете или попробовать холодные платиновые оттенки.

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