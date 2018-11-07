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Телеканал СТБ / Даша Трегубова о воспитании дочери

Даша Трегубова о воспитании дочери

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Ведущая «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова — настоящий пример для подражания. Жизнь Даши не ограничивается только любимой работой. Актриса всегда находит время для сокровенного — дочери Полины. Как Даша Трегубова воспитывает своего ребенка? Узнайте в материале.

даша трегубова

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Ведущую часто спрашивают, как она воспитывает ребенка. И в своих социальных сетях Даша Трегубова рассказала о своих правилах воспитания Полины.

Правило № 1. Радуйтесь за ребенка

Даша Трегубова рекомендует всегда находить силы и время для своего малыша. Детей нужно хвалить за любые успехи. Ведь если ребенок уверен, что его любят, он легче преодолеет все трудности.


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Публикация от Dasha Tregubova (@dasha.tregubova)

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Правило № 2. Смотрите на ребенка чужими глазами

Посмотрев на свое дитя с абсолютно другой стороны, вы сможете заметить новые черты характера, на которые раньше не обращали внимания. Даша Трегубова также пишет, что такое правило отлично работает и наоборот:

«Если вам приходится провести время с чужим ребенком, от мысли о котором в голову приходят слова «чудовище» или «ад», представьте, что этот ребенок ваш. Увидите, сколько симпатичных черт вы в нем найдете!».

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Правило № 3. Меньше «нет» и «нельзя»  

Ведущая Даша Трегубова жалуется, что сейчас родители начитались методик и принялись устанавливать правила жизни для малолетнего индивидуума. Она считает, что для дошкольного возраста вполне достаточно десяти правил и законов. Актриса советует оградиться от опасности, но не запрещать делать ребенку собственные шаги.

«Потому что свобода – это прекрасно. Это и есть детство. И не надо его портить!» — говорит Даша.  

даша трегубова

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Правило № 4. Вы — главный пример для ребенка

Лет через десять многие черты вашего характера и жизненные позиции дитя будет отвергать, по мнению Даши Трегубовой. Но жизненные нравы, которые родители заложат в свое чадо еще с детства, останутся с ним навсегда:

«Мы воспитываем детей, а они делают нас лучше!».

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