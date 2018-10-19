Сырники — одно из самых любимых и полезных блюд еще с детства, к тому же они прекрасно подходят для полезного и сытного завтрака. Сырники подкупают еще и тем, что их очень просто и быстро можно приготовить. Кроме классического рецепта приготовления этого блюда существует еще очень много вариаций. Читайте в нашем материале 5 пошаговых рецептов сырников с фото, которые позволят разнообразить ваш рацион.
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Сырники классические
Ингредиенты:
- творог — 0,5 кг
- сахар — 200 г
- мука пшеничная — 5 ст. л.
- яйца — 2 шт.
- растительное масло — 1 ст. л.
- ванильный сахар — 1 ст. л.
- соль — щепотка.
Способ приготовления:
- Творог переложите в глубокую миску и тщательно разомните его вилкой. Добавьте соль, сахар и хорошо перемешайте.
- Разбейте яйца и тщательно перемешайте смесь.
- В творожно-яичную массу добавьте 1,5 ст. л. муки. В зависимости от жирности творога и размера яйца, муки может понадобиться немного больше. Главное правило — тесто не должно быть слишком жидким, иначе сырники не поднимутся и будут расползаться на сковороде.
- Добавьте ванильный сахар, перемешайте и оставьте на 10 минут.
- В отдельную тарелку высыпьте оставшуюся муку. Руки смочите в холодной воде. Сформируйте из творожной массы шарики и обваляйте их в муке.
- Вылейте в раскаленную сковороду растительное масло. Выложите в нее творожные шарики и слегка их приплюсните.
- На среднем огне жарьте сырники до золотистой корочки, затем убавьте огонь и накройте сковороду крышкой.
- Когда сырники будут готовы, переложите их на бумажное полотенце — это поможет избавиться от лишнего масла.
- Классические сырники можно подавать с любимым вареньем, сахарной пудрой или фруктами.
Сырники с шоколадной начинкой
Сделать из сырников потрясающий десерт совсем не сложно! Сейчас мы расскажем вам, как приготовить сырники с шоколадом. Такое лакомство точно придется по вкусу всем сладкоежкам.
Ингредиенты:
- творог — 0,5 кг
- яйца — 2 шт.
- сахар — 2 ст. л.
- мука пшеничная — 1 ст.
- шоколад (черный или молочный) — 50 г
- соль — щепотка
Способ приготовления:
- Творог выложите в миску и хорошо разомните его вилкой.
- Яйца взбейте с сахаром и добавьте к творогу, туда же всыпьте 2 ст. л. муки, соль и перемешайте до однородности.
- Руки смочите холодной водой, сформируйте из творожной массы шарики и положите внутрь по кусочку шоколада. Обваляйте творожные шарики в оставшейся муке.
- На раскаленную сковородку влейте растительное масло, выложите шарики, слегка их приплюсните и обжарьте до золотистой корочки.
Сырники с грецкими орехами и изюмом
Разнообразить любимое творожное блюдо и обогатить его вкус можно, добавив в тесто орехи, сухофрукты или ягоды. Смотрите пошаговый рецепт приготовления сырников с грецкими орехами и изюмом!
Ингредиенты:
- творог — 250 г
- мука — 3 ст. л.
- яйцо — 1 шт.
- сахар — 2-2,5 ст. л.
- грецкие орехи — 50 г
- изюм — 50 г
Способ приготовления:
- Творог выложите в миску, хорошо разомните его вилкой.
- Добавьте яйцо, муку, сахар и грецкие орехи. Тщательно перемешайте.
- Из творожной массы сформируйте шарики, обваляйте их в муке.
- На раскаленную сковороду вылейте растительное масло. Выложите творожные шарики и слегка их приплюсните.
- Обжарьте до золотистой корочки и выложите сырники на бумажное полотенце.
- Перед подачей посыпьте сырники изюмом и полейте медом.
Сырники диетические
А вы знали, что сырники могут быть еще и отличным диетическим блюдом? Ниже мы расскажем, как приготовить сырники так, чтобы они не испортили вашу фигуру.
Ингредиенты:
- творог — 0,5 кг
- заменитель сахара — 4 таблетки
- яйца — 2 шт.
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- ванилин
- отруби — 4 ч. л.
Способ приготовления:
- В глубокой миске смешайте творог, отруби, разрыхлитель, ванилин и яйца. Тщательно перемешайте.
- Заменитель сахара растворите в ⅕ стакана горячей воды. Влейте смесь в тесто, хорошо перемешайте.
- Тесто выложите в силиконовые формочки и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку.
- Выпекайте около 20 минут, до образования золотистой корочки.
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Сырники с фруктами фламбе
Для сырников с фламбированными фруктами лучше всего подойдет творог с небольшим процентом жирности – лучше всего 3%. Фламбировать можно любые фрукты и ягоды, но мы советуем клубнику, яблоки или бананы.
Ингредиенты:
- творог — 250-300 г
- желток — 1 шт.
- манная крупа/мука — 1 ст. л.
- сахар — по вкусу
- фрукты или ягоды
- пакетированный сок — 0,5 стакана
- коньяк — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Творог, желток, манную крупу/муку и сахар смешайте в глубокой миске и поставьте в холодильник на 1 час.
- Руки смочите в холодной воде и сформируйте из творожной массы шарики. Обваляйте их в муке и слегка приплюсните.
- Разогрейте масло в сковороде и выложите сырники. Обжарьте их до золотистой корочки и промокните бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишнего масла.
Фламбирование фруктов:
- Растопите сахар и добавьте к нему порезанные на кусочки ягоды, влейте сок и подогрейте. Томите смесь на маленьком огне, чтобы не превратить ее в карамель.
- Добавьте чайную ложку коньяка и подожгите. Далее перемешайте и переложите смесь на решетку, чтобы стек лишний сахар.
- Полейте сырники фруктами фламбе и подавайте сразу же, еще горячими.