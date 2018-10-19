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Телеканал СТБ / Как приготовить сырники: 5 пошаговых рецептов с фото

Как приготовить сырники: 5 пошаговых рецептов с фото

Телеканал СТБ

Сырники одно из самых любимых и полезных блюд еще с детства, к тому же они прекрасно подходят для полезного и сытного завтрака. Сырники подкупают еще и тем, что их очень просто и быстро можно приготовить. Кроме классического рецепта приготовления этого блюда существует еще очень много вариаций. Читайте в нашем материале 5 пошаговых рецептов сырников с фото, которые позволят разнообразить ваш рацион.

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Сырники классические

Ингредиенты:

  • творог 0,5 кг
  • сахар 200 г
  • мука пшеничная 5 ст. л.
  • яйца 2 шт.
  • растительное масло 1 ст. л.
  • ванильный сахар 1 ст. л.
  • соль щепотка.

Способ приготовления:

  1. Творог переложите в глубокую миску и тщательно разомните его вилкой. Добавьте соль, сахар и хорошо перемешайте.
  2. Разбейте яйца и тщательно перемешайте смесь.
  3. В творожно-яичную массу добавьте 1,5 ст. л. муки. В зависимости от жирности творога и размера яйца, муки может понадобиться немного больше. Главное правило — тесто не должно быть слишком жидким, иначе сырники не поднимутся и будут расползаться на сковороде.
  4. Добавьте ванильный сахар, перемешайте и оставьте на 10 минут.
  5. В отдельную тарелку высыпьте оставшуюся муку. Руки смочите в холодной воде. Сформируйте из творожной массы шарики и обваляйте их в муке.
  6. Вылейте в раскаленную сковороду растительное масло. Выложите в нее творожные шарики и слегка их приплюсните.
  7. На среднем огне жарьте сырники до золотистой корочки, затем убавьте огонь и накройте сковороду крышкой.
  8. Когда сырники будут готовы, переложите их на бумажное полотенце — это поможет избавиться от лишнего масла.
  9. Классические сырники можно подавать с любимым вареньем, сахарной пудрой или фруктами.

Сырники с шоколадной начинкой

Сделать из сырников потрясающий десерт совсем не сложно! Сейчас мы расскажем вам, как приготовить сырники с шоколадом. Такое лакомство точно придется по вкусу всем сладкоежкам.

Ингредиенты:

  • творог 0,5 кг
  • яйца 2 шт.
  • сахар 2 ст. л.
  • мука пшеничная 1 ст.
  • шоколад (черный или молочный) — 50 г
  • соль щепотка

Способ приготовления:

  1. Творог выложите в миску и хорошо разомните его вилкой.
  2. Яйца взбейте с сахаром и добавьте к творогу, туда же всыпьте 2 ст. л. муки, соль и перемешайте до однородности.
  3. Руки смочите холодной водой, сформируйте из творожной массы шарики и положите внутрь по кусочку шоколада. Обваляйте творожные шарики в оставшейся муке.
  4. На раскаленную сковородку влейте растительное масло, выложите шарики, слегка их приплюсните и обжарьте до золотистой корочки.

Сырники с грецкими орехами и изюмом

Разнообразить любимое творожное блюдо и обогатить его вкус можно, добавив в тесто орехи, сухофрукты или ягоды. Смотрите пошаговый рецепт приготовления сырников с грецкими орехами и изюмом!

Ингредиенты:

  • творог 250 г
  • мука 3 ст. л.
  • яйцо 1 шт.
  • сахар 2-2,5 ст. л.
  • грецкие орехи 50 г
  • изюм 50 г

Способ приготовления:

  1. Творог выложите в миску, хорошо разомните его вилкой.
  2. Добавьте яйцо, муку, сахар и грецкие орехи. Тщательно перемешайте.
  3. Из творожной массы сформируйте шарики, обваляйте их в муке.
  4. На раскаленную сковороду вылейте растительное масло. Выложите творожные шарики и слегка их приплюсните.
  5. Обжарьте до золотистой корочки и выложите сырники на бумажное полотенце.
  6. Перед подачей посыпьте сырники изюмом и полейте медом.

Сырники диетические

А вы знали, что сырники могут быть еще и отличным диетическим блюдом? Ниже мы расскажем, как приготовить сырники так, чтобы они не испортили вашу фигуру.

Ингредиенты:

  • творог 0,5 кг
  • заменитель сахара 4 таблетки
  • яйца — 2 шт.
  • разрыхлитель 1 ч. л.
  • ванилин
  • отруби 4 ч. л.

Способ приготовления:

  1. В глубокой миске смешайте творог, отруби, разрыхлитель, ванилин и яйца. Тщательно перемешайте.
  2. Заменитель сахара растворите в ⅕ стакана горячей воды. Влейте смесь в тесто, хорошо перемешайте.
  3. Тесто выложите в силиконовые формочки и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку.
  4. Выпекайте около 20 минут, до образования золотистой корочки.

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Сырники с фруктами фламбе

Для сырников с фламбированными фруктами лучше всего подойдет творог с небольшим процентом жирности – лучше всего 3%. Фламбировать можно любые фрукты и ягоды, но мы советуем клубнику, яблоки или бананы.

Ингредиенты:

  • творог 250-300 г
  • желток 1 шт.
  • манная крупа/мука — 1 ст. л.
  • сахар по вкусу
  • фрукты или ягоды
  • пакетированный сок 0,5 стакана
  • коньяк — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Творог, желток, манную крупу/муку и сахар смешайте в глубокой миске и поставьте в холодильник на 1 час.
  2. Руки смочите в холодной воде и сформируйте из творожной массы шарики. Обваляйте их в муке и слегка приплюсните.
  3. Разогрейте масло в сковороде и выложите сырники. Обжарьте их до золотистой корочки и промокните бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишнего масла.

Фламбирование фруктов:

  1. Растопите сахар и добавьте к нему порезанные на кусочки ягоды, влейте сок и подогрейте. Томите смесь на маленьком огне, чтобы не превратить ее в карамель.
  2. Добавьте чайную ложку коньяка и подожгите. Далее перемешайте и переложите смесь на решетку, чтобы стек лишний сахар.
  3. Полейте сырники фруктами фламбе и подавайте сразу же, еще горячими.

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