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Сырники: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

13.04.2022

Сырники – вкусное и очень полезное блюдо. А еще, если ребенок не любит творог, то сладкие сырники точно придутся ему по душе. Своим любимым рецептом сырников поделился судья  «МастерШеф. Битва сезонов» Эктор Хименес-Браво. Пошаговый рецепт приготовления сырников читайте в материале. 

Сырники: пошаговый рецепт

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Ингредиенты для сырников:

  • творог 400 г
  • сахар  23 ст. л.
  • ванильный сахар 1 ч. л.
  • яйцо 1 шт.
  • мука 1 ст. л. (просеять)
  • сметана (20% жирности)   2 ст. л.

Приготовление:

  1. Смешать творог, сахар, ванильный сахар, яйцо и сметану. Хорошо перемешать до однородного состояния.
  2. В творожную массу добавить муку и ещё раз хорошо перемешать (тесто не должно быть плотным). 
  3. Дать смеси постоять 1520 мин. 
  4. Разогреть сковородку, налить подсолнечное масло. 
  5. Сделать шарики из творожной массы, обвалять их в муке. 
  6. Обжарить на сковородке на среднем огне с обеих сторон.

Ингредиенты для соуса из манго:

  • манго 1 шт.
  • ананас – 1 шт.
  • сахар 

Приготовление:

  1. Нарезать манго и ананас на кусочки. 
  2. Протушить на сковородке с добавлением сахара.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram hectorjimenezbravo

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