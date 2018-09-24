Финалистка «Битвы экстрасенсов»-5 и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Ярослава Федорова рассказала эксклюзивно журналистам STB.UA о том, почему может потерять свой редкий дар. По какой причине Ярослава никогда не смотрит программы своих расследований, и чем сейчас увлекается ясновидящая – читайте в материале!

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Ярослава, у вас в соцсетях появилось фото вязания крючком. Это ваше новое увлечение?

Да, это мое новое хобби. Вскоре я планирую заняться Лиможской вышивкой. Это техника, которая используется в создании одежды от кутюр. Это очень тяжелая работа, но надеюсь, что у меня получится.

Ваше хобби обладает каким-то мистическим смыслом?

Конечно! Вязание напрямую связано с магией. Вспомните: ведь большинство знаковых ритуалов (от вышивания свадебного рушника до подклада) делаются с помощью ниток и узлов.

Получается целая узелковая магия!

Да. Я узнала, что даже при дворе Китайского императора с помощью вязания создавали обереги. И сейчас остались ритуалы, во время которых весь негатив человека сбрасывается на какую-то новую вязаную вещь. Впоследствии она сжигается.

Ярослава, вы пишете картины, активно интересуетесь поэзией, теперь еще и вяжете. Какое увлечение будет следующим?

Я мечтаю заняться реставрацией и расписыванием предметов мебели.

Думали ли вы в какой-то момент оставить расследования и заняться только хобби?

Это зависит не от меня. Я в любой момент могу потерять свой дар ясновидения. Мой дар могут забрать у меня.

Кто это может сделать?

Высшие силы.

Только у вас или у других экстрасенсов тоже?

У любого, кто обладает даром ясновидения.

А от чего это зависит?

Смотрите, если хирург неумело использует свой инструмент, его лишают лицензии. Если человек оружием наносит вред окружающим, его сажают в тюрьму. Так и здесь. Если ты неправильно обращаешься со своим даром, ты его рано или поздно лишишься.

Ярослава, будете ли вы смотреть новые выпуски программы «Следствие ведут экстрасенсы» нового сезона?

Расследования своих коллег буду смотреть обязательно. А вот собственные не смотрю никогда.

Почему так?

Очень тяжело переживать еще раз те эмоции, которые пришлось испытать во время расследования. Нужно сказать, что этот сезон стал, действительно, самым тяжелым.

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Смотрите сразу два премьерных выпуска программы «Следствие ведут экстрасенсы» 30 сентября в 19.00! Не пропустите!