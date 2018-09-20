В новом выпуске реальных расследований проекта «Следствие ведут экстрасенсы» зрители узнают об убийстве 15-летней девушки, которое стало одним из самых жестоких преступлений в Харьковской области. Какие неожиданные подробности всплывут в ходе расследования ясновидящих, почему парень убитой девушки свел счеты с жизнью и неужели за решеткой – невиновный?

Шокирующее убийство произошло в поселке Краснокутск, Харьковской области. Местные геологи нашли закопанным в землю тело девушки. Это была пятнадцатилетняя красавица Кристина Стороженко. Следствие установило, что она подверглась жестоким издевательствам и насилию. За это убийство задержали одного из местных жителей. Но родные девушки сомневаются в его виновности. И чтобы разобраться в этом, они попросили помощи экстрасенсов.

Больше читайте: «Следствие ведут экстрасенсы»: Ясновидящие раскрыли тайну массовых смертей мужчин в селе

За расследование этого дела взялись одни из самых сильных экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы», ясновидящие Хаял Алекперов и Жанна Шулакова. Еще в начале расследования потомственной ведьме приснилась седая женщина, которая умоляла ее о помощи, а азербайджанский экстрасенс увидел сон, в котором с шеи девочки срывают цепочку с ладанкой. Что же общего между этими видениями? И как объяснить тот факт, что на девочке не было одного ботинка?

Как выяснили эксперты, в деле об убийстве Кристины Стороженко много неточностей. Например, правоохранители закрывают глаза на тот факт, что указанное место убийства не может быть реальным. Образцы почвы с ботинка девушки не совпадают с почвой местности, где нашли ее тело. А люди, которые хоть что-то могли рассказать о событиях того вечера, путаются в показаниях. Почему – они кого-то прикрывают или знаю то, о чем не знают правоохранители? Ответы на эти вопросы дали ясновидящие. Они уверены – девушка знала своего убийцу!

Больше читайте: Юлия Федец о «Следствие ведут экстрасенсы»: «Гордимся тем, что наш проект оценили на международном уровне»

Что произошло с девушкой в день ее смерти? Почему под подозрения ясновидящих попал родной отец Кристины? И почему люди со сверхвозможностями почувствовали «камеру пыток», неужели перед смертью девушку держали в ней? Финал этого расследования просто шокирует!

Не пропустите! В воскресенье, 23 сентября, в 19:00 сразу два премьерных выпуска проекта «Следствие ведут экстрасенсы»!

Смотрите видеоанонс следующего выпуска «Следствие ведут экстрасенсы» прямо сейчас!

Video: Новый выпуск «Следствие ведут экстрасенсы»: Ясновидящие изменили ход расследования, чтобы показать всей стране настоящих убийц несовершеннолетней девушки. В новом выпуске Следствие ведут экстрасенсы Жанна Шулакова и Хаял Алекперов расследовали убийство девочки

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.