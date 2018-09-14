Ведущая «Вікна-новини» Татьяна Высоцкая поделилась в своем Instagram быстрым рецептом осеннего десерта. Основным ингредиентом стала брусника. Как приготовить в домашних условиях райское наслаждение и достичь яркого и деликатного вкуса — узнайте в материале.
Осень — это пора, когда все фрукты и ягоды отходят от привычного рациона на летний период. Однако всем нам хочется продолжать питаться так, чтобы насыщать организм рядом витаминов. Потешить свои вкусовые рецепторы можно и осенью, о чем рассказала Татьяна Высоцкая.
Для приготовления брусничного десерта необходимо немного продуктов и времени.
Ингредиенты:
- Сыр (творог) – 200 г
- Желатин – 2,5 ст.л., размоченный в 50 г воды
- Молоко – 100 г
- Брусника
- Сахар – по вкусу
Способ приготовления:
- К размоченному желатину добавьте стакан молока.
- Сыр, стакан желейного молока и горсть брусники измельчите блендером.
- Добавьте сахар по желанию.
- Залейте в формочки и поставьте в холодильник
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