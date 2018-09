Imagine Dragons в Киеве: голый торс и флаг Украины

31 августа, в последний день лета в Киеве на НСК Олимпийском состоялся грандиозный концерт американской инди-рок группы Imagine Dragons в рамках тура Evolve World Tour, организованного агентством Gas Concert. О том, как прошел концерт, а также комментарии звезд телеканала СТБ – в материале.

Каждая их композиция становится хитом, песни постоянно крутят на радио, именно их музыку мы слышим во многих известных фильмах: «Голодные игры» (Who we are), «Инсургент» (Warriors), «Отряд самоубийц» (Sucker For Pain), «Пассажиры» (Levitate), сериал «Оранжевый – хит сезона» (I’m so sorry), сериал «Красные браслеты» (I bet my life), «Гостья» (Radioactive) и др.

Невероятный ажиотаж держался вокруг приезда Драконов с момента объявления концерта осенью 2017. В первый день продажи билетов, покупателям пришлось ждать по 20 минут в виртуальной очереди только, чтобы зайти на страницу покупки билетов. Такого в Киеве еще не было. И результат не заставил себя ждать – за месяц до начала уже был sold out. Концерт действительно можно назвать самым ожидаемым музыкальным событием года.

Это был первый приезд Imagine Dragons в Киев. 70-тысячный НСК Олимпийский – одна из самых крупных площадок в туре Драконов. Для сравнения лондонская арена O2 – 20 тыс, парижская арена – 20 тыс, Вена – 16 тыс, Осло – 6 тыс, Берлин – 74 тыс.

Концерт начался с главного хита группы Radioactive, который журнал Rolling Stone назвал самым большим рок-хитом 2013 года.

Солист группы Дэн Рейнольдс искренне общался со зрителям. Слушая его, веришь каждому слову и понимаешь, что все композиции он пропускает через себя. Дэн не скрывает, что многие песни были написаны во время его проблем со здоровьем. Большую часть жизни он боролся с депрессией, СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) и тревожным расстройством.

На первых же песнях Дэн взял из толпы флаг Украины, который ему передали фанаты. «Какие прекрасные слова», — сразу обратил внимание солист на надписи на флаге (love, freedom etc). Во время концерта группа исполнила все свои главные хиты It’s time, Demons, Whatever it takes, Thunder, I don’t know why, и закончила выступления вдохновляющей песней Believer. Музыканты выступали полтора часа и исполнили 21 композицию.

«Такой долгожданный концерт. С таким уважением и так по-человечески солист взял из зала наш флаг и пел, развивая его. Было много малышей в пледах (компаньоны тусовочных родителей) и атмосфера незабываемая, светлая. Для меня это особое удовольствие — вдвоем со взрослым сыном сходить на концерт группы, которая нравится обоим», — комментирует психолог, эксперт телеканала СТБ Анна Кушнерук.

«Мне нравятся Imagine Dragons, хотя я их слушаю ситуативно – в дороге по радио или где-нибудь ещё услышу. Их музыка очень жизнеутверждающая. Когда я училась в музыкальной школе, учительница по сольфеджио советовала нам, если вдруг наступила хандра, слушать музыку Прокофьева — она заряжает. Так вот, Драконы такой же эффект производят», — считает актриса сериала «Коли ми вдома» Алена Алымова.

Напомним, Imagine Dragons — инди-рок-группа, в состав которой входят четыре участника Дэн Рейнольдс, Бэн МакКи, Уэйн Сермон, Дэн Платцман. Была основана в Лас-Вегасе в 2008 году. Название группы представляет собой анаграмму, значение которой знают лишь участники. На счету группы три студийных альбома Night Visions, Smoke + Mirrors и Evolve, а также несколько мини-альбомов. В 2014 году группа удостоилась премии Grammy в категории «Лучшее исполнение рок-композиции».

