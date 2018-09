31 серпня, в останній день літа в Києві на НСК Олімпійському відбувся грандіозний концерт американського інді-рок гурту Imagine Dragons в рамках туру Evolve World Tour, організованого агентством Gas Concert. Про те, як пройшов концерт, а також коментарі зірок телеканалу СТБ — в матеріалі.

Кожна їхня композиція стає хітом, пісні постійно крутять на радіо, саме їхню музику ми чуємо в багатьох відомих фільмах: «Голодні ігри» (Who we are), «Інсургент» (Warriors), «Загін самогубців» (Sucker For Pain), «Пасажири» (Levitate), серіал «Помаранчевий — хіт сезону» (I’m so sorry), серіал «Червоні браслети» (I bet my life), «Гостя» (Radioactive) та ін.

Неймовірний ажіотаж тримався навколо приїзду Драконів з моменту оголошення концерту восени 2017. У перший день продажу квитків покупцям довелося чекати по 20 хвилин у віртуальній черзі тільки, щоб зайти на сторінку покупки квитків. Такого в Києві ще не було. І результат не змусив на себе чекати — за місяць до початку вже був sold out. Концерт дійсно можна назвати найочікуванішою музичною подією року.

Це був перший приїзд Imagine Dragons до Києва. 70-тисячний НСК Олімпійський — один із найбільших майданчиків у турі Драконів. Для порівняння, лондонська арена O2 — 20 тисяч, паризька арена — 20 тисяч, Відень — 16 тисяч, Осло — 6 тисяч, Берлін — 74 тисячі.

Концерт почався з головного хіта гурту Radioactive, який журнал Rolling Stone назвав найбільшим рок-хітом 2013 року.

Соліст гурту Ден Рейнольдс щиро спілкувався з глядачами. Слухаючи його, віриш кожному слову та розумієш, що всі композиції він пропускає через себе. Ден не приховує, що багато пісень були написані під час його проблем зі здоров’ям. Більшу частину життя він боровся з депресією, СДУГ (синдром дефіциту уваги і гіперактивності) і тривожним розладом.

На перших же піснях Ден взяв з натовпу прапор України, який йому передали фанати. «Які прекрасні слова», — одразу звернув увагу соліст на написи на прапорі (love, freedom etc). Під час концерту гурт виконав всі свої головні хіти It’s time, Demons, Whatever it takes, Thunder, I do not know why і закінчив виступ надихаючою піснею Believer. Музиканти виступали півтори години і виконали 21 композицію.

«Такий довгоочікуваний концерт. З такою повагою і так по-людськи соліст взяв із залу наш прапор і співав, розпроставши його. Було багато малюків у ковдрах (компаньйони тусовочних батьків) і атмосфера незабутня, світла. Для мене це особливе задоволення — удвох із дорослим сином сходити на концерт гурту, який подобається обом», — коментує психолог, експерт телеканалу СТБ Ганна Кушнерук.

«Мені подобаються Imagine Dragons, хоча я їх слухаю ситуативно — в дорозі по радіо або де-небудь ще почую. Їхня музика дуже життєстверджуюча. Коли я вчилася в музичній школі, вчителька з сольфеджіо радила нам, якщо раптом настала хандра, слухати музику Прокоф’єва — вона заряджає. Так ось, Дракони такий же ефект виробляють», — вважає актриса серіалу «Коли ми вдома» Олена Алимова.

Нагадаємо, Imagine Dragons — інді-рок-гурт, до складу якого входять чотири учасники Ден Рейнольдс, Бен МакКі, Уейн Сермон, Ден Платцман. Був заснований у Лас-Вегасі в 2008 році. Назва гурту – анаграма, значення якої знають лише учасники. На рахунку групи три студійні альбоми: Night Visions, Smoke + Mirrors і Evolve, а також кілька міні-альбомів. У 2014 році гурт отримав премію Grammy в категорії «Краще виконання рок-композиції».

