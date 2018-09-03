Гороскоп на неделю с 3 по 9 сентября 2018 года расскажет вам, как провести эту неделю незабываемо! Вселенная всегда и везде подает нам знаки, главное научиться видеть их и использовать в верном русле. Овнам необходимо научиться расставаться с прошлым, чтобы принять прекрасное будущее, а Весам – держать баланс. Подробное предсказание на неделю с 3 по 9 сентября 2018 года, вы можете найти в нашем материале.

Овен

Отойдите от старых знакомств, если хотите извлечь больше пользы, заводите новые. А еще, вам так сложно расставаться с прошлым, вы то и дело ныряете в ностальгию, забыв о том, что нужно уметь отпускать. На этой неделе, необходимо вспомнить о светлых чувствах. За образом делового человека, вы совсем забыли о радостях жизни. Вы молодец, что стремитесь быть лучшим в своей сфере, но иногда нужно вспоминать и о простом счастье.

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Телец

Прошлая неделя совсем вас измотала. Звезды верят в силу вашего духа. Тельцы надежная опора для семьи, хороший товарищ и верный сотрудник. Наконец-то все испытания подошли к логическому завершению, поэтому наслаждайтесь светлой реальностью. Понятное дело, что отойти от былого будет не просто. Но лучше вам отвлечься, ведь если впустите негативные эмоции в душу, тяжело будет принять что-то светлое в свою жизнь.

Близнецы

Все не так-то просто, как вы прописали в своей бурной фантазии. Поймите, что для реализации масштабных планов, нужно начинать с маленьких, но хорошо продуманных шагов. Если создадите план, рискуете стать самым успешным и самым счастливым человеком на всей планете!

Рак

Двойная жизнь не принесет ничего хорошего. Вы и сами понимали, на что шли. Примите все препятствия с достоинством. Быть может, вы ошибаетесь, но невозможно знать все наперед. Поступайте лучше по велению сердца, иначе потом, вас съест хандра. По расчету счастье не построишь и ради светлого будущего, нужно пройти не один этап испытаний.

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Лев

Вы столько сделали для своего счастья, а сейчас все пошло наперекосяк. Львы хорошие, сильные и выдержат это весьма достойно. Вам нельзя опускать руки, ведь столько людей требуют поддержки. Все будет замечательно, просто перетерпите. Неделя будет не из легких, но вы сумеете выбороть место под солнцем. Главное больше не совершайте ошибок прошлого, вы и сами несколько виноваты в сложившейся ситуации.

Дева

В начале недели ожидается прилив положительной энергии. Судьба будет дарить много подарков. Один за другим, они будут окрылять вас до небес, но не теряйте при этом бдительность! Сами понимаете, что завистники не дремлют.

Весы

Если научитесь держать баланс, все будет складываться очень даже не плохо. Вы – баловень судьбы. Неделя подарит много позитивного, из чего вы сможете извлечь максимум полезного. Обязательно, думайте на перспективу!

Скорпион

Скорпионы наконец-то оценят все, что их окружало уже долгое время. На самом деле, жизнь у вас наполнена гармонией, поддержкой и очень обаятельными людьми. Уделяйте максимум внимания своим отношениям с половинкой. В конце недели, нужно будет побороться за место под солнцем, но вы сможете выйти победителем. Быть может, это касается повышения?

Стрелец

Неряшливость, раньше это было не про вас. Но сейчас, вы настолько запустили свой дом, что это просто непозволительно. Ведь ваш бардак – это показатель того, что у вас твориться в голове сплошной хаос. Миссия на эту неделю – разобраться с вышеуказанной проблемой.

Козерог

А Козерогам важно навести порядок в финансах, иначе они уже совсем скоро будут «плакать романсы». Напишите на листочке, что вы делаете не так и проведите усердную работу над ошибками.

Водолей

Водолеи, первая половина недели дана исключительно для творчества. Дайте волю эмоциям. Вы привыкли держать все в себе, а это очень вредно. Конечно же, сложно вот так «по щелчку» изменить себя, но вы попробуйте хотя бы начать.

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Рыбы

Чтобы в личной жизни все было замечательно, научитесь за эту неделю ценить правильные вещи. Не тот, кто подарил вам 101 розу, сделает вас счастливой. А тот, кто отдал 1 сердце. Это и есть – признак настоящей любви.

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