Гороскоп на тиждень з 3 по 9 вересня 2018 року розповість вам, як провести цей тиждень незабутньо! Всесвіт завжди подає нам знаки, головне навчитися приймати їх і використовувати в правильному руслі. Овнам необхідно навчити себе прощатися з минулим, щоб прийняти прекрасне майбутнє, а Терезам – тримати баланс. Детальний прогноз на тиждень з 3 по 9 вересня 2018 року ви можете знайти в нашому матеріалі.

Овен

Відійдіть від старих знайомств, якщо хочете отримати більше користі, потрібно заводити нові. А ще, вам так складно прощатися з минулим, ви кожен раз пірнаєте у ностальгію, забувши про те, що потрібно вміти відпускати. На цьому тижні, необхідно згадати про світлі почуття. За образом ділової людини, ви зовсім забули про радість життя. Ви молодець, бо прагнете бути кращим у своїй сфері, але іноді потрібно згадувати про просте щастя.

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Телець

Минулий тиждень зовсім виснажив Тельців. Зірки вірять в силу вашого духу. Ви надійна опора для сім’ї, чудовий товариш та вірний співробітник. Нарешті випробування підійдуть до логічного завершення, тому насолоджуйтеся світлою реальністю. Ясна річ, відійти від минулого буде нелегко. Але краще вам відволіктися, адже, якщо впустите негативні думки в душу, важко буде прийняти щось хороше .

Близнюки

Все так просто, як ви прописали у своїй бурхливій фантазії. Зрозумійте, для реалізації масштабних планів, потрібно починати з маленьких, але добре продуманих кроків. Якщо написати план, то ризикуєте стати найуспішнішим та найщасливішим на всій планеті!

Рак

Подвійне життя не принесе нічого гарного. Ви і самі розуміли, на що йшли. Прийміть випробування гідно. Можливо, ви помиляєтеся, але знати все наперед – це із жанру фентезі. Слухайте серце, інакше потім вас з’їсть хандра. За розрахунком щастя не побудуєш і заради світлого майбутнього, потрібно пройти не один етап складних випробувань.

Лев

Ви стільки зробили для свого щастя, а зараз все пішло шкереберть. Леви найкращі, тому витримають все вельми гідно. Вам не можна опускати руки, адже стільки людей потребують підтримки. Все буде чудово, лише крапля терпіння та біль вас покине. Попереджаємо, тиждень буде не з легких, але ви вміло ведете боротьбу за своє щастя. Головне, більше не робіть помилок минулого, ви і самі винні в ситуації, яка склалася.

Діва

На початку тижня очікується приплив позитивної енергії. Доля даруватиме багато подарунків. Один за одним, вони будуть підносити вас до небес, але не втрачайте при цьому пильність! Самі розумієте, що заздрісники не сплять.

Терези

Якщо зможете втримати баланс, все буде складатися дуже непогано. Ви – улюбленець долі. Цей тиждень відкриє океан позитивних новин, з чого можна буде отримати багато користі, і не тільки на цей тиждень. Мисліть на перспективу!

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Скорпіон

Скорпіони нарешті почнуть цінувати все, що їх оточувало вже довгий час. Їх життя наповнене гармонією, підтримкою і дуже привабливими людьми. Максимум уваги приділяйте своїм стосункам. Наприкінці тижня, потрібно буде боротися за місце під сонцем, але ви зможете вийти переможцем. Можливо, це стосується підвищення?

Стрілець

Неохайність, раніше не була вам притаманна. Але зараз, ви настільки запустили свій будинок, що це суцільний жах. Безлад ознака того, що у вас відбувається в думках суцільний хаос. Місія на цей тиждень – розібратися з вищевказаною проблемою.

Козеріг

Наведіть порядок у фінансах, інакше вони зовсім скоро будуть «плакати романси». Напишіть на листочку, що ви робите не так і проведіть старанну роботу над помилками.

Водолій

Водолії, перша половина тижня дана виключно для творчості. Дайте волю своїм емоціям. Ви звикли тримати все в собі, а це дуже шкідливо. Звичайно ж, що складно ось так взяти, в одну мить змінити себе, але ви спробуйте почати.

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Риби

Щоб в особистому житті все було чудово, потрібно навчитись за цей тиждень цінувати правильні речі. Не той, хто подарував вам 101 троянду, зробить вас щасливою. А той, хто віддав 1 серце. Це і є – символ справжнього кохання.

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