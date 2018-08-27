Гороскоп на неделю с 27 августа по 2 сентября 2018 года поведает секрет успеха для всех знаков зодиака. Не торопитесь, правильно поставьте приоритетные задачи на неделю, тогда вас ждет семь дней, наполненные радостными событиями. Подробное предсказание на неделю с 27 августа по 2 сентября 2018 года вы можете найти в нашем материале.

Овен

Вы идеально справляетесь со своими обязанностями. Начало недели вы запомните на всю жизнь, ведь вас ждет судьбоносная встреча. Не упустите человека, который поменяет ваши взгляды на вселенную. Он принесет в вашу жизнь радость, новые и яркие воспоминания. В конце недели посвятите время своим родителям, вы совсем перестали уделять им внимание. Немедленно исправьте ситуацию!

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Телец

Вы стали весьма успешным человеком, но испытания все равно не покидают вашу жизнь. Но если судьба дала их, значит, перенесите это достойно. К тому же в середине недели вас ожидает прибыль. Вы быстро решите неразрешенные вопросы, поэтому на выходные будете просто отдыхать и наслаждаться жизнью.

Близнецы

Новости издалека порадуют в начале недели. Воспользуйтесь всеми шансами, которые предоставляет вам судьба. Никто не говорит, что будет легко. Боритесь – и счастье станет вашим лучшим другом. Полный вперед!

Рак

Раки стали слишком обидчивы. Почти всю неделю вы будете мучить себя. Но стоит отметить, что абсолютно все обиды беспочвенны, никто не желает вам зла. Возьмите себя в руки, иначе ждите нервные срывы и недомогания. Если сможете совладать с эмоциями, все пройдет быстрее, чем вы можете это представить.

Лев

Удивительные сюрпризы ждут представителей этого знака. Вы усердно трудились над реализацией своей мечты и уже на этой неделе получите результаты. Все не зря, не переживайте. Идите только вперед! И никогда, никогда не опускайте руки!

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Дева

Вы слишком многого ждали от этой недели. Но она пройдет очень спокойно. Хотя, если вы начнете ценить то, что имеете, увидите, что мир вокруг вас прекрасен. В середине недели Девам нужно развеяться, отвлечься от суеты. Поедьте на природу, вам важно обрести внутреннюю гармонию.

Весы

Весы, будьте готовы к большим растратам. Старайтесь более грамотно распределить семейный бюджет, чтобы в дальнейшем не возникло существенных проблем. После испытаний обязательно ждет награда – повышение или получение внезапной прибыли (например, наследство от дальних родственников).

Скорпион

Случайная ссора может испортить отношения на всю жизнь. Будьте более аккуратны с тем, что говорите и кому говорите. То, что для вас просто интонация, для кого-то – явная агрессия. Следите эту неделю за своим поведением, тогда звезды будут к вам благосклонны.

Стрелец

Все складывается очень даже неплохо. Дела пошли на поправку, и вы что есть силы приступите к новым свершениям. Больше усилий, меньше негатива – и все будет только замечательно. Кстати, в конце недели у вас будет шанс проявить себя в качестве великого кулинара.

Козерог

Прекратите бояться трудностей. Если страх и дальше будет главным вашим спутником, ничего задуманного не осуществить. Работайте над своим восприятием мира. Терпение и труд – это все, что вам нужно. Остальное выкиньте куда подальше!

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Водолей

Слишком много тайн окружило вашу персону. Благие намерения не будут оправданы. Позиция о том, что меньше знают – крепче спят, непонятна вашим родным. Если вы имеете в своем арсенале несколько существенных проблем, расскажите о них. Вместе с семьей Водолеи быстрее смогут решить сложные вопросы.

Рыбы

Само собой ничего не сделается. Уделите вдвое больше внимания своему проекту, иначе рискуете потерять все. Знаете, ведь иногда для достижения целей не нужно все свое время, силы, здоровье отдавать работе. Просто грамотно распланируйте свои дела. Вы потратите на это час своей жизни, зато потом все пойдет как по маслу!

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