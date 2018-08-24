Любовный гороскоп на август 2018 расскажет вам, чего остерегаться в отношениях и на что обратить внимание. Кому из знаков зодиака стоит быть открытым для новых романтических приключений, а кому опасаться внезапных связей, рассказала победительница 15 сезона «Битвы экстрасенсов» таролог Яна Пасынкова.

Больше по теме: Как исполнить мечты в 2018 году – гороскоп от Рафаила Бражеева

Овен

«Что посеешь, то и пожнешь» – под таким девизом пройдёт весь август в сфере личных отношений для Овнов. Месяц возмездия, другими словами, вы получите столько любви и внимания, сколько отдавали его своим близким и любимым.

Щедро одарены будут те, кто искренне выкладывался в отношениях, и наказание в виде ревности, семейных разборок настигнет холодных и невнимательных Овнов. Совет: поторопитесь проявить любовь к своему окружению.

Телец

В августе каждый представитель данного созвездия столкнется с неизбежностью прощания с отжившими себя отношениями. Найдите в себе силы и храбрость объективно посмотреть на то, как выглядит ваша личная жизнь сейчас, и осознать, что эта картинка никак не клеится с вашими желаниями. Меняйтесь сами или меняйте обстоятельства вокруг себя. Любые новые отношения помогут вам как минимум уйти от разрушенных старых, а как максимум – обрести свою любовь.

Близнецы

Проявлять любовь и заботу в августе Близнецам стоит не только в любви, но и в родительских и даже в деловых отношениях.

Безумное стремление быть полезными и возможность щедро одарить своих близких поспособствует Близнецам в сфере финансов. Проще говоря, чем больше вы проявляете любви, тем больше денег станете зарабатывать. Также проявляйте чувства больше с помощью материальной сферы. Например, приятными подарками.

Рак

Домовитые Раки уже несколько месяцев переживают стресс в любовных отношениях . Душа требует обновлений и новизны! Это не значит, что нужно менять вторую половинку или судорожно искать новую пассию. Попробуйте внести обновления на бытовом уровне. Например, придайте романтику домашней обстановке, устройте романтический ужин. Поговорите по душам.

Одиноким ракам карты советуют убрать из дома все вещи, которые напоминают о прошлых отношениях. Девиз для этого знака зодиака на август – «Старое уходит, новое приходит!».

Больше по теме: Лунный календарь стрижек на август 2018

Лев

Львы слишком много внимания, тепла и ласки в этот период будут отдавать своему окружению – друзьям по духу или по работе. А вот на истинно близких людей времени и сил будет оставаться мало – отсюда обиды и недопонимание. Не допустите, чтобы любимые вами люди страдали. Попробуйте равномерно распределить своё внимание между семьей и окружением. Тогда все останутся довольны!

Девы

Настало время для активных действий и решений с вашей стороны. Если вы уже в паре, докажите своему партнёру серьезность и искренность ваших намерений, только не словами, а конкретными действиями! Одиноким Девам уже давно есть перед кем открыться и признаться в своих чувствах! Этот момент настал, не упустите свой шанс. Вас услышат и это будет взаимно!

Весы

Представители этого знака традиционно на раздорожье – то ли поддаться чувствам, то ли голосу разума. Карты дают вам подсказку – любое решение, связанное с личными любовными отношениями, стоит принимать, отталкиваясь только от здравого смысла и собственной выгоды! Научитесь не только отдавать, но и получать за это взамен. Ваши потенциальные или уже существующие партнеры также могут потребовать от вас определенности. Не ходите вокруг да около и объявите любимым о своих планах.

Больше по теме: Лунный календарь на август 2018: список удачных дней

Скорпион

Некоторые представители данного знака уже давно определились в сфере любви и чувств. Здесь у вас полная стабильность и взаимопонимание. Но несмотря на это, не забывайте радовать возлюбленных приятными сюрпризами или мелочами. Это гарантирует вам не только надежные, но и полные ярких впечатлений отношения.

Стрелец

Старая мудрая поговорка о том, что путь к сердцу лежит через желудок и наоборот, будет вам напутствием в этом месяце. Карты показывают, что Стрельцы, а также их избранники будут нуждаться в приземленном проявлении своих чувств. Окружите своих близких заботой и вниманием, вкусно их кормите, дарите практичные подарки или воплощайте их мечты в реальность.

Козерог

Независимо от семейного статуса последний месяц лета будет полон искушений и соблазнов. Семейным Козерогам придется подавлять эти чувства и показывать верность своей второй половинке. Одиноким Козерогам можно пуститься во все тяжкие, при этом не нарушая покоя родных или соседей. Другими словами, громко музыку не включать и сильно кроватью не скрипеть.

Больше по теме: Восточный гороскоп на 2018 год по году рождения

Водолей

Пусть обстоятельства пока нестабильны, пусть нет уверенности в завтрашнем дне, Водолеи, знайте, в вашем сердце живет любовь!

Свободолюбивый знак в этом месяце будет как никогда уверен в своих чувствах. Уверенно показывайте и проявляйте их, и с течением времени у вас появится возможность полностью раствориться в своем партнере.

Рыбы

Почти всем представителям этого знака будет казаться , что их чувства обесценивают или их любовь навязчива и безответна.

Карты не гарантируют абсолютную взаимность, но абсолютно точно показывают, что все Рыбы будут вдвойне сожалеть о том, что не скажут о своих чувствах. Проще говоря, не будучи уверенными, что вас любят, не задумываясь, говорите и показывайте свои эмоции! Только так вы поймете, как на самом деле к вам относятся близкие.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ