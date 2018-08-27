Гороскоп на тиждень з 27 серпня по 2 вересня 2018 року відкриє секрет успіху для всіх знаків зодіаку. Не поспішайте, правильно розставте пріоритетні завдання на тиждень, тоді на вас чекає сім днів, сповнених радісних подій. Детальний прогноз на тиждень з 27 серпня по 2 вересня 2018 року ви можете знайти в нашому матеріалі.

Овен

Ви ідеально виконуєте всі свої обов’язки. Початок тижня запам’ятається на все життя, адже на вас чекає доленосна зустріч. Не втратьте з поля зору людину, яка змінить ваші погляди на світ. Вона принесе у ваше життя радість, нові та яскраві враження. Наприкінці тижня приділіть час своїм батькам, ви останнім часом зовсім перестали їх помічати. Негайно виправте ситуацію!

Телець

Ви стали вельми успішною людиною, але випробування все одно не залишають ваше життя. Але, якщо доля дала їх, значить, є потреба перенести випробування гідно. До того ж в середині тижня на вас чекає прибуток. Ви швидко впораєтесь з раніше невирішеними питаннями, тому на вихідні будете відпочивати і насолоджуватися життям.

Близнюки

Новини здалеку порадують на початку тижня. Скористайтеся усіма шансами, які надає доля. Ніхто не каже, що буде легко. Боріться – і щастя стане вашим найкращим другом. Повний вперед!

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Рак

Раки стали занадто вразливі. Майже весь тиждень ви мучитимете себе. Але варто зазначити, що абсолютно всі образи безпідставні, ніхто не бажає вам зла. Візьміть себе в руки, інакше чекайте нервові зриви і нездужання. Якщо зможете впоратися з емоціями, все пройде швидше, ніж ви можете це уявити.

Лев

Дивовижні сюрпризи чекають на представників цього знака. Ви старанно працювали над реалізацією своєї мрії і тому вже цього тижня отримаєте результати. Все недарма, головне – не лякайтесь випробувань. Ідіть тільки вперед! І ніколи, ніколи не опускайте руки!

Діва

Багато чого ви очікували від цього тижня. Але він пройде дуже спокійно. Хоча, якщо ви почнете цінувати те, що маєте, ось побачите, що світ навколо вас наповнений дивами. В середині тижня Дівам потрібно розвіятися, піти далі від метушні. Поїдьте на природу, для вас дуже важливо відшукати внутрішню гармонію.

Терези

Терези, будьте готові до великих витрат. Намагайтеся грамотніше розподілити свій сімейний бюджет, щоб у подальшому не виникало суттєвих проблем. Після випробувань на вас обов’язково чекає нагорода – підвищення або отримання раптового прибутку (наприклад, спадку від далеких родичів).

Скорпіон

Випадкова сварка може зіпсувати стосунки на все життя. Будьте акуратнішими з тим, що говорите і кому говорите. Те, що для вас просто інтонація, для когось – явна агресія. Слідкуйте весь тиждень за своєю поведінкою, тоді зірки будуть до вас прихильні.

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Стрілець

Все складається дуже непогано. Справи пішли на покращення і ви що є сили підете до нових звершень. Більше зусиль, менше негативу – і все буде чудово. До речі, наприкінці тижня з’явиться шанс проявити себе як великий кулінар.

Козеріг

Припиніть боятися труднощів. Якщо страх і надалі буде головним вашим супутником, нічого з ваших задумів не вийде. Працюйте над своїм сприйняттям світу. Терпіння і праця – це все, що вам потрібно. Решту викиньте куди подалі!

Водолій

Занадто багато таємниць навколо вашої персони. Благі наміри не будуть виправдані. Позиція «менше знають – міцніше сплять» незрозуміла вашим рідним. Якщо ви маєте у своєму арсеналі кілька істотних проблем, розкажіть про них. Разом з родиною Водолії швидше зможуть вирішити складні питання.

Риби

Саме собою нічого не зробиться. Приділіть вдвічі більше уваги своєму проекту, інакше ризикуєте втратити все. Адже іноді для досягнення цілей не потрібно весь свій час, сили, здоров’я віддавати роботі. Варто правильно прописати план виконання справ. На це ви витратите годину свого життя, але потім все буде так як треба!

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