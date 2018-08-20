«Нескорені та незалежні»: телеканал СТБ покажет фильм ко Дню Независимости

24 августа в 22:50 зрители телеканала СТБ увидят уникальный фильм «Нескорені та незалежні», который расскажет об участниках национальной сборной Invictus Games. Девять потрясающих историй и примеров невероятной силы духа, которые вдохновят каждого жить на полную.

«Нескорені та незалежні» – проект, который покажет независимость глазами тех, кто за нее боролся и борется по сей день. Главные герои фильма – ветераны АТО, которые стали участниками нашей национальной сборной Ігор Нескорених 2017 и 2018 годов.

Александр Чалапчий потерял на войне обе ноги, но не потерял веру. Ради жены и дочерей он пообещал, что будет опорой для семьи во чтобы то ни стало. Александр встал на протезы и основал собственный бизнес в селе. Он также не побоялся соревноваться в спорте, которым в Украине не занимался никто, и освоил ручной велосипед. Таких в нашей стране только два. Для Саши это теперь не просто развлечение или реабилитация, именно этот велосипед сейчас открыл для него новые цели!

Юрий Дмитренко после АТО пережил ампутацию ноги, но уже спустя пару месяцев принял участие в чемпионате по кроссфиту и в марафоне морской пехоты. Полгода родители не знали, что Юра потерял ногу. Силой духа Юры был восхищен даже самый сильный человек планеты и неоднократный чемпион мира в силовом многоборье Василий Вирастюк.

«Я смотрел, как он справляется с тяжелыми снарядами… Смотрел на его лицо! Я поражен, там все на терпении, все на характере!» – рассказывает Вирастюк.

Родителям Евгения Олексенко до сих пор очень больно вспоминать события 24 августа 2015 года. Именно в тот День Независимости их сын получил ранение, о чем родители узнали из новостей. Врачи уверяли: он не сможет ходить без палочки. Но Евгений не поверил им и уже через три года показал лучший результат по жиму лежа среди ветеранов.

Полковник в отставке и капитан команды Сергей Ильницкий доказывает, что бывших военных не бывает. В 2014 году он пошел на фронт вслед за своим сыном, ведь посчитал своим долгом воевать рядом с ним. Единственная девушка в сборной Ігор Нескорених 2018 – Майя Москвич – представит Украину в дисциплине «Стрельба из лука». Сама Майя говорит, что война ее растоптала, но так уж вышло по жизни, что именно она подарила новый смысл и мотивацию.

Зрители также увидят вдохновляющие истории Александра Зозуляка, который, невзирая на протез руки и поврежденную ногу, бьет рекорды в двух дисциплинах, отца двоих дочерей Андрея Усача, показывающего своим примером, как нужно жить вопреки всему, Александра Белобокова, поражающего результатами, и других участников нашей сборной Invictus Games. Руководитель проекта и главный сценарист фильма Людмила Ковриженко вспоминает, как возникла идея запустить проект именно ко Дню Независимости.

«Познакомившись с ребятами лично, возникло безумное желание рассказать о них именно в этот день – День нашей независимости! Все герои в 2014 году добровольно ушли на фронт. Они стали зависимы от своих ранений, но нашли в себе силы не сломаться, жить полноценной жизнью и снова бороться за свою страну. На этот раз – на спортивной арене», – рассказывает Людмила.

В 2018 году украинская сборная во второй раз примет участие в Invictus Games – международных мультидисциплинарных соревнованиях бывших и нынешних военных, которые получили ранения в ходе боевых действий. В прошлом году в Торонто (Канада) наши герои стали самыми успешными дебютантами, выборов 14 медалей. Invictus Games 2018 пройдут в Сиднее (Австралия). Украинская команда будет соревноваться в шести дисциплинах: пауэрлифтинг, плавание, велоспорт на шоссе, бег, гребля на тренажерах и стрельба из лука.

Напомним, что за успехами нашей сборной зрители смогут наблюдать на телеканале СТБ с 20 по 27 октября в ежедневной студии Инвиктус. Вместе с ведущим студии Василием Вирастюком украинцы также узнают о том как проходила подготовка, познакомятся с родными национальной сборной и участниками прошлогодних Ігор Нескорених.

Смотрите анонс фильма «Нескорені та незалежні» по ссылке:

https://invictusgames.stb.ua/ru/episode/neskoreni-ta-nezalezhni-smotrite-24-avgusta-na-stb/

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