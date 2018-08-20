«Нескорені та незалежні»: телеканал СТБ покаже фільм до Дня Незалежності

24 серпня о 22:50 глядачі телеканалу СТБ побачать унікальний фільм «Нескорені та незалежні», який розповість про учасників національної збірної Invictus Games. Дев’ять приголомшливих історій і прикладів неймовірної сили, які надихнуть кожного жити на повну.

«Нескорені та незалежні» – це проект, який покаже незалежність очима тих, хто за неї боровся і бореться донині. Головні герої фільму – ветерани АТО, які стали учасниками національних збірних Ігор Нескорених 2017 і 2018 років.

Олександр Чалапчій втратив на війні обидві ноги, але не втратив віру. Заради дружини і доньок він пообіцяв, що буде опорою для сім’ї чого б це не коштувало. Олександр став на протези і заснував власний бізнес у селі. Він також не побоявся змагатися у спорті, яким в Україні не займався ніхто, і опанував ручний велосипед. Таких у нашій країні тільки два. Відтепер для Сашка це тепер не просто розвага чи реабілітація, цей велосипед відкрив для нього нові цілі.

Юрій Дмитренко після АТО пережив ампутацію ноги, але вже за кілька місяців взяв участь у чемпіонаті з кросфіту та у марафоні морської піхоти. Півроку батьки не знали, що Юрко втратив ногу. Силою духу хлопця був захоплений навіть найсильніша людина планети і неодноразовий чемпіон світу в силовому багатоборстві Василь Вірастюк.

«Я дивився, як він справляється з важкими снарядами… Дивився на його обличчя! Я вражений, там все на терпінні, все на характері!» – розповідає Вірастюк.

Батькам Євгенія Олексенка досі дуже боляче згадувати події 24 серпня 2015 року. Саме в той День Незалежності їхній син отримав поранення, про що батьки дізналися з новин. Лікарі запевняли: він не зможе ходити без палички. Але Євген не повірив їм і вже за три роки показав найкращий результат жиму лежачи серед ветеранів.

Полковник у відставці та капітан команди Сергій Ільницький доводить, що колишніх військових не буває. У 2014 році він пішов на фронт слідом за своїм сином, адже вважав своїм обов’язком воювати поруч з ним.

Єдина дівчина у збірній Ігор Нескорених 2018 – Майя Москвич – представить Україну в дисципліні «Стрільба з лука». Як каже сама Майя, незважаючи на поранення, війна подарувала їй новий сенс і мотивацію жити.

Глядачі також побачать надихаючі історії Олександра Зозуляка, який, незважаючи на протез руки і пошкоджену ногу, б’є рекорди у двох дисциплінах, батька двох доньок Андрія Усача, який своїм прикладом показує, як потрібно жити всупереч усьому, Олександра Белобокова, який вражає результатами, та інших учасників нашої збірної Invictus Games.

Керівник проекту і головний сценарист фільму Людмила Ковриженко згадує, як виникла ідея запустити проект саме до Дня Незалежності.

«Познайомившись з хлопцями особисто, виникло шалене бажання розповісти про них саме в цей день – День нашої незалежності! Всі герої 2014 року добровільно пішли на фронт. Вони стали залежні від своїх поранень, але знайшли в собі сили не зламатися, жити повноцінним життям і знову боротися за свою країну. На цей раз – на спортивній арені», – розповідає Людмила.

2018 року українська збірна вдруге візьме участь в Invictus Games – міжнародних мультидисциплінарних змаганнях колишніх і нинішніх військових, які отримали поранення в ході бойових дій. Минулого року в Торонто (Канада) наші герої стали найуспішнішими дебютантами, виборовши 14 медалей.

Invictus Games 2018 пройдуть у Сіднеї (Австралія). Українська команда змагатиметься у шістьох дисциплінах: пауерліфтинг, плавання, велоспорт на шосе, біг, веслування на тренажерах і стрільба з лука.

Нагадаємо, що за успіхами наших учасників глядачі зможуть спостерігати на телеканалі СТБ з 20 по 27 жовтня у щоденній студії Інвіктус. Разом із ведучим студії Василем Вірастюком українці також дізнаються про цікаві деталі підготовки, познайомляться з рідними національної збірної та учасниками торішніх Ігор Нескорених.

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