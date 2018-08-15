До Дня Незалежності України телеканал СТБ створив фільм «Нескорені та незалежні» про героїв сучасності. У стрічці ми побачимо дев’ять історій тих, кого ворог не зміг перемогти, тих, хто, розправивши плечі, піднявся. Прем’єра відбудеться 24 серпня о 22:50 на телеканалі СТБ.

«Нескорені та незалежні» — це унікальна стрічка, присвячена новим учасникам збірної Ігор Нескорених – 2018 та чемпіонам Invictus Games. Життя героїв України назавжди розділилося на «до» та «після» війни, і у кожного з них своя болюча історія. Втім Ігри Нескорених допомогли цим людям стати рішучішими та наважитися на дійсно вражаючі вчинки після поранень.

Творці фільму не випадково приурочили його саме до Дня Незалежності України, адже всі герої «Нескорених та незалежних» добровільно пішли на фронт заради незалежності нашої країни. Отримавши важкі поранення, вони продовжують жити та боротися за свою Україну вже у спорті. У чому феномен нескорених? Та як Invictus Games повернули героям жагу до життя? Дивіться 24 серпня о 22:50 на телеканалі СТБ.

Video: «Нескорені та незалежні»: прем’єра фільму до Дня Незалежності України До Дня Незалежності України телеканал СТБ створив фільм Нескорені та незалежні про героїв сучасності. У стрічці ми побачимо дев’ять історій учасників Invictus Games.

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