Ко Дню Независимости Украины телеканал СТБ создал фильм «Нескорені та незалежні» о героях современности. В фильме мы увидим девять историй тех, кого враг не смог победить, тех, кто, расправив плечи, поднялся. Премьера состоится 24 августа в 22:50 на телеканале СТБ.

«Нескорені та незалежні» — это уникальная лента, посвященная новым участникам сборной и чемпионам Invictus Games. Жизнь героев Украины навсегда разделилась на «до» и «после» войны, и у каждого из них своя болезненная история. Впрочем, Ігри Нескорених помогли этим людям стать более решительными и отважиться на действительно невероятные поступки после ранений.

Создатели фильма не случайно приурочили его именно ко Дню Независимости Украины, ведь все герои «Нескорених та незалежних» добровольно ушли на фронт ради независимости нашей страны. Получив тяжелые ранения, они продолжают жить и бороться за свою Украину уже в спорте. В чем же феномен непокоренных? И как Invictus Games вернули героям жажду к жизни? Смотрите 24 августа в 22:50 на телеканале СТБ.

Video: «Нескорені та незалежні»: премьера фильма ко Дню Независимости Украины Ко Дню Независимости Украины телеканал СТБ создал фильм Нескорені та незалежні о героях современности. В фильме мы увидим девять историй участников Invictus Games.

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