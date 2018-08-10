«Ультиматум»: Юлия Бортник поделилась видео со съемок промо-ролика

Уже 31 августа на телеканале СТБ состоится премьера нового ток-шоу об отношениях – «Ультиматум». На своей странице в Instagram ведущая проекта Юлия Бортник опубликовала несколько роликов и фото с бекстейджа, а также рассказала, как проходили съемки. Подробнее – в материале.

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Помимо Юлии Бортник, говорить с героями «Ультиматума» о ревности, семейном бюджете, конфликтах в паре и представлять альтернативную, мужскую точку зрения в студии будет второй ведущий – Валерий Ославский.

«Не знаю, каким будет новый проект для восприятия зрителя. Кому-то он покажется приемлемым, некоторые будут бурно критиковать, кто-то в него влюбится и будет ждать каждого выпуска по пятницам с 31 августа, – комментирует ведущий. – Убежден только в том, что равнодушным он не оставит никого!».

Юлия Бортник призналась, что спорить и находить компромисс с Валерием Ославским, настоящим мужчиной и порядочным семьянином, для нее – одно удовольствие. Впрочем, на съемках промо-ролика проекта ведущие спорили только по сценарию. В Instagram Юлия Бортник выложила видео с площадки и рассказала, что на бекстейдже обошлось без ультиматумов:

Смотрите премьерный 1 выпуск проекта «Ультиматум» 31 августа в 22:50!

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