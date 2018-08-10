«Ультиматум»: Юлія Бортник поділилася відео зі зйомок промо-ролика

Уже 31 серпня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового ток-шоу про стосунки – «Ультиматум». На своїй сторінці в Instagram ведуча проекту Юлія Бортник опублікувала кілька роликів і фото з бекстейджу, а також розповіла, як проходили зйомки. Докладніше – в матеріалі.

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Крім Юлії Бортник, говорити з героями «Ультиматуму» про ревнощі, сімейний бюджет, конфлікти в парі та представляти альтернативну, чоловічу точку зору в студії буде другий ведучий – Валерій Ославський.

«Не знаю, яким буде новий проект для сприйняття глядача. Комусь він здасться прийнятним, дехто бурхливо критикуватиме, хтось в нього закохається і чекатиме кожного випуску щоп’ятниці з 31 серпня, – коментує ведучий. – Переконаний тільки в тому, що байдужим він не залишить нікого!».

Юлія Бортник зізналася, що сперечатися і знаходити компроміс із Валерієм Ославським, справжнім чоловіком і порядним сім’янином, для неї – одне задоволення. Втім, на зйомках промо-ролика проекту ведучі сперечалися лише за сценарієм. В Instagram Юлія Бортник виклала відео з майданчика і розповіла, що на бекстейджі обійшлося без ультиматумів:

Дивіться прем’єрний 1 випуск проекту «Ультиматум» 31 серпня о 22:50!

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