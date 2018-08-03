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Телеканал СТБ / «Все буде добре» с Надеждой Матвеевой: когда старт нового сезона

«Все буде добре» с Надеждой Матвеевой: когда старт нового сезона

Телеканал СТБ

Стало известно, когда стартует любимый миллионами украинок проект «Все буде добре»! Новый сезон проекта с единственной ведущей Надеждой Матвеевой вернется на экраны в начале осени. Читайте, когда «Все буде добре» выйдет на телеканале СТБ, в нашем материале.

Надя МатвееваДата старта осеннего сезона «Все буде добре» 2018 уже известна – это 10 сентября. Проект будет выходить с понедельника по четверг в 16:00.

Как мы уже рассказывали, в новом сезоне у проекта будет только одна ведущая – любимица зрителей Надя Матвеева.

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Также немного изменится формат программы. Он станет более практичным, сосредоточенным на решении проблем простых людей. В студию будут приходить люди, которые недовольны своими отношениями, сталкиваются с бытовыми проблемами или просто хотят научиться вкусно готовить. Надя и эксперты проекта из разных сфер будут помогать гостям программы разбираться с трудностями.

В каждом выпуске будет несколько рубрик, в том числе любимая кулинарная. Станет больше собственных расследований проекта и появятся новости из мира шоу-бизнеса.

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«Наша цель — помочь простыми, эффективными советами улучшить жизнь женщины и ее близких. Зрителю мы хотим донести, что нет безвыходных ситуаций, помочь вернуть веру в себя, наладить отношения с близкими, обезопасить от некачественных продуктов или услуг. Наша команда экспертов, которых собирает Надя, помогает разобраться и решить ситуации, которые волнуют зрителей и с которыми они к нам обращаются», – рассказала руководитель проекта Александра Князева.

Смотрите новый сезон «Все буде добре» с Надеждой Матвеевой с 10 сентября!

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