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Телеканал СТБ / Французский артист перепел хит Олега Винника «Вовчиця»

Французский артист перепел хит Олега Винника «Вовчиця»

Телеканал СТБ

Хит Олега Винника «Вовчиця» перепел популярный французский артист. Поль Манандиз сам перевел известную украинскую песню. Певец также признался, что в восторге от творчества покорителя женских сердец Олега Винника.

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Французский артист Поль Манандиз вдохновился творчеством Олега Винника и самостоятельно перевел одну из его самых популярных песен – «Вовчиця».

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«У меня нереальное уважение к карьере Олега Винника. Он очень талантливый певец, артист и шоумен. Его песни знают наизусть, а поклонники его творчества – люди абсолютно разного возраста и пола. Мне очень нравится его песня «Вовчиця», и я решил сделать на нее piano-кавер-версию в стиле лаунж на французском языке», – рассказал Поль.

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Пол Манандиз исполняет песни и на английском языке, а одной из первых украинских стала композиция «Квітка-душа» Нины Матвиенко.

Французский певец получил Золотой приз Королевской консерватории Брюсселя.

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