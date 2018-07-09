Хит Олега Винника «Вовчиця» перепел популярный французский артист. Поль Манандиз сам перевел известную украинскую песню. Певец также признался, что в восторге от творчества покорителя женских сердец Олега Винника.

Французский артист Поль Манандиз вдохновился творчеством Олега Винника и самостоятельно перевел одну из его самых популярных песен – «Вовчиця».

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«У меня нереальное уважение к карьере Олега Винника. Он очень талантливый певец, артист и шоумен. Его песни знают наизусть, а поклонники его творчества – люди абсолютно разного возраста и пола. Мне очень нравится его песня «Вовчиця», и я решил сделать на нее piano-кавер-версию в стиле лаунж на французском языке», – рассказал Поль.

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Пол Манандиз исполняет песни и на английском языке, а одной из первых украинских стала композиция «Квітка-душа» Нины Матвиенко.

Французский певец получил Золотой приз Королевской консерватории Брюсселя.

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