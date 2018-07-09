Хіт Олега Винника «Вовчиця» переспівав популярний французький артист. Поль Манандіз сам переклав відому українську пісню. Співак також зізнався, що в захваті від творчості підкорювача жіночих сердець Олега Винника.

Французький артист Поль Манандіз надихнувся творчістю Олега Винника і самостійно перевів одну з його найпопулярніших пісень – «Вовчиця».

Читайте також: Олег Винник про будинок своєї мрії, раціон і складний період у житті

«У мене нереальна повага до кар’єри Олега Винника. Він дуже талановитий співак, артист і шоумен. Його пісні знають напам’ять, а шанувальники його творчості – люди абсолютно різного віку і статі. Мені дуже подобається його пісня «Вовчиця», і я вирішив зробити на неї piano-кавер-версію у стилі лаунж французькою мовою», – розповів Поль.

Пропонуємо вам оцінити кавер саме зараз:



Пол Манандіз виконує пісні і англійською мовою, а однією із перших українських стала композиція «Квітка-душа» Ніни Матвієнко.

Французький співак отримав Золотий приз Королівської консерваторії Брюсселя.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.