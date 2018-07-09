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Телеканал СТБ / Французький артист переспівав хіт Олега Винника «Вовчиця»

Французький артист переспівав хіт Олега Винника «Вовчиця»

Телеканал СТБ

Хіт Олега Винника «Вовчиця» переспівав популярний французький артист. Поль Манандіз сам переклав відому українську пісню. Співак також зізнався, що в захваті від творчості підкорювача жіночих сердець Олега Винника.

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Французький артист Поль Манандіз надихнувся творчістю Олега Винника і самостійно перевів одну з його найпопулярніших пісень – «Вовчиця».

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«У мене нереальна повага до кар’єри Олега Винника. Він дуже талановитий співак, артист і шоумен. Його пісні знають напам’ять, а шанувальники його творчості – люди абсолютно різного віку і статі. Мені дуже подобається його пісня «Вовчиця», і я вирішив зробити на неї piano-кавер-версію у стилі лаунж французькою мовою», – розповів Поль.

Пропонуємо вам оцінити кавер саме зараз:

Пол Манандіз виконує пісні і англійською мовою, а однією із перших українських стала композиція «Квітка-душа» Ніни Матвієнко.

Французький співак отримав Золотий приз Королівської консерваторії Брюсселя.

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