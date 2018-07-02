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Телеканал СТБ / Что почитать в отпуске: 5 книг, которые советуют знаменитости

Что почитать в отпуске: 5 книг, которые советуют знаменитости

Телеканал СТБ

Летний отпуск – хороший повод не только позагорать на пляже, но и прочитать пару-тройку интересных книг. Если вы теряетесь, стоя перед морем цветных корешков в букинистической лавке, можно попробовать довериться читательскому выбору звезд шоу-бизнеса…

Эмма Уотсон – одна из самых образованных девушек в мире кино. Всем, кто интересуется проблемой защиты женских прав, Эмма советует почитать мемуары активистки Глории Стайнем «Моя жизнь в дороге».

Фанатам Леди ГаГи стоит прочитать книгу Кей Джеймисон «Беспокойный ум» о победе человека над биполярным расстройством личности, чтобы быть с великой и безумной на одной волне.

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Звезда фильма «Жизнь Адель», получившего «Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля», – французская актриса Леа Сейду – зачитывается 15-летней школьницей-вундеркиндом Кармен Брамли.

Модель Рози Хантингтон-Уайтли взялась за роман «Sweetbitter» Стефани Данлер и прониклась историей официантки, которая мечтает стать королевой Нью-Йорка.  

“Эта книга была написана в 1948 году. Она очень важная. Предупреждающая. Обязательная к прочтению. Такая сильная… Манифест планеты и человечества”, – говорит актриса Марион Котийяр о книге  «Our Plundered Planet» Фэрфилда Осборна.

Публикация от @marioncotillard