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Телеканал СТБ / Що почитати у відпустці: 5 книг, які радять знаменитості

Що почитати у відпустці: 5 книг, які радять знаменитості

Телеканал СТБ

Літня відпустка – привід не тільки позасмагати на пляжі, а й прочитати пару-трійку цікавих книг. Якщо ви губитеся, стоячи перед морем кольорових корінців у букіністичній лавці, можна спробувати довіритися читацькому вибору зірок шоу-бізнесу…

Емма Уотсон – одна з найосвіченіших дівчат світового кіно. Всім, хто цікавиться проблемою захисту жіночих прав, Емма радить почитати мемуари активістки Глорії Стайнем «Моє життя в дорозі».

Фанатам Леді ГаГи варто прочитати книгу Кей Джеймісон «Неспокійний розум» про перемогу людини над біполярним розладом особистості, щоб бути з великою та божевільною на одній хвилі.

Зірка фільму «Життя Адель», який отримав «Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю», – французька актриса Леа Сейду – зачитується 15-річною школяркою-вундеркіндом Кармен Брамлі.

Модель Розі Хантінгтон-Уайтлі взялася за роман «Sweetbitter» Стефані Данлер і перейнялася історією офіціантки, яка мріє стати королевою Нью-Йорка.   

“Ця книга була написана в 1948 році. Вона дуже важлива. Попереджувальна. Обов’язкова до прочитання. Така сильна… Маніфест планети і людства…” – каже актриса Маріон Котійяр про книгу «Our Plundered Planet» Ферфілда Осборна.

Публикация от @marioncotillard

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