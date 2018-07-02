Літня відпустка – привід не тільки позасмагати на пляжі, а й прочитати пару-трійку цікавих книг. Якщо ви губитеся, стоячи перед морем кольорових корінців у букіністичній лавці, можна спробувати довіритися читацькому вибору зірок шоу-бізнесу…

Емма Уотсон – одна з найосвіченіших дівчат світового кіно. Всім, хто цікавиться проблемою захисту жіночих прав, Емма радить почитати мемуари активістки Глорії Стайнем «Моє життя в дорозі».

Публикация от Emma Watson (@emmawatson) Янв 14 2016 в 6:55 PST

Фанатам Леді ГаГи варто прочитати книгу Кей Джеймісон «Неспокійний розум» про перемогу людини над біполярним розладом особистості, щоб бути з великою та божевільною на одній хвилі.

Публикация от xoxo, Gaga (@ladygaga) Июл 28 2015 в 8:39 PDT

Зірка фільму «Життя Адель», який отримав «Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю», – французька актриса Леа Сейду – зачитується 15-річною школяркою-вундеркіндом Кармен Брамлі.

Публикация от Lea Seydoux (@leaseydoux_genuine) Фев 11 2015 в 10:55 PST

Модель Розі Хантінгтон-Уайтлі взялася за роман «Sweetbitter» Стефані Данлер і перейнялася історією офіціантки, яка мріє стати королевою Нью-Йорка.

Публикация от Rosie HW (@rosiehw) Окт 4 2016 в 9:02 PDT

“Ця книга була написана в 1948 році. Вона дуже важлива. Попереджувальна. Обов’язкова до прочитання. Така сильна… Маніфест планети і людства…” – каже актриса Маріон Котійяр про книгу «Our Plundered Planet» Ферфілда Осборна.

Публикация от @marioncotillard Июл 9 2015 в 7:53 PDT