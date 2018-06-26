Брынза – это мягкий соленый сыр, который готовят из коровьего, козьего или овечьего молока. Его можно добавлять в салаты и пироги, использовать для фарширования мяса и овощей, делать с ним закуски и соусы. Однако не секрет, что наилучшим вкусом и наибольшей пользой обладает именно домашняя брынза. Как приготовить этот аппетитный рассольный сыр своими руками? Очень просто! Рецепт домашней брынзы – в нашем материале.
Ингредиенты:
- 1 л молока жирностью 3,2%
- 3 ст. л. сметаны жирностью 20%
- 2 ст. л. сока лимона
- 200 мл воды
- 1 ч. л. соли
Способ приготовления:
- Молоко вылить в кастрюлю и поставить на сильный огонь. Добавить сметану и перемешать. Когда смесь начнет сворачиваться, влить лимонный сок и прогревать еще около 1 мин.
- Дуршлаг застелить марлей и вылить получившуюся смесь. Сыворотку сцедить.
- Завернуть будущий сыр в марлю и поставить под гнет на 1 ч. По истечению времени нарезать кубиками.
- В воде развести соль и залить кубики сыра. Оставить на 30 мин. Хранить домашнюю брынзу в герметичной емкости, не доставая из рассола.
Приятного аппетита!
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