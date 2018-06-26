Брынза – это мягкий соленый сыр, который готовят из коровьего, козьего или овечьего молока. Его можно добавлять в салаты и пироги, использовать для фарширования мяса и овощей, делать с ним закуски и соусы. Однако не секрет, что наилучшим вкусом и наибольшей пользой обладает именно домашняя брынза. Как приготовить этот аппетитный рассольный сыр своими руками? Очень просто! Рецепт домашней брынзы – в нашем материале.

Ингредиенты:

1 л молока жирностью 3,2%

3 ст. л. сметаны жирностью 20%

2 ст. л. сока лимона

200 мл воды

1 ч. л. соли

Способ приготовления:

Молоко вылить в кастрюлю и поставить на сильный огонь. Добавить сметану и перемешать. Когда смесь начнет сворачиваться, влить лимонный сок и прогревать еще около 1 мин. Дуршлаг застелить марлей и вылить получившуюся смесь. Сыворотку сцедить. Завернуть будущий сыр в марлю и поставить под гнет на 1 ч. По истечению времени нарезать кубиками. В воде развести соль и залить кубики сыра. Оставить на 30 мин. Хранить домашнюю брынзу в герметичной емкости, не доставая из рассола.

Приятного аппетита!

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