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Телеканал СТБ / Как сделать брынзу в домашних условиях: рецепт приготовления

Как сделать брынзу в домашних условиях: рецепт приготовления

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Брынза – это мягкий соленый сыр, который готовят из коровьего, козьего или овечьего молока. Его можно добавлять в салаты и пироги, использовать для фарширования мяса и овощей, делать с ним закуски и соусы. Однако не секрет, что наилучшим вкусом и наибольшей пользой обладает именно домашняя брынза. Как приготовить этот аппетитный рассольный сыр своими руками? Очень просто! Рецепт домашней брынзы – в нашем материале.

как сделать брынзу

Ингредиенты:

  • 1 л молока жирностью 3,2%
  • 3 ст. л. сметаны жирностью 20%
  • 2 ст. л. сока лимона
  • 200 мл воды
  • 1 ч. л. соли

Способ приготовления:

  1. Молоко вылить в кастрюлю и поставить на сильный огонь. Добавить сметану и перемешать. Когда смесь начнет сворачиваться, влить лимонный сок и прогревать еще около 1 мин.
  2. Дуршлаг застелить марлей и вылить получившуюся смесь. Сыворотку сцедить.
  3. Завернуть будущий сыр в марлю и поставить под гнет на 1 ч. По истечению времени нарезать кубиками.
  4. В воде развести соль и залить кубики сыра. Оставить на 30 мин. Хранить домашнюю брынзу в герметичной емкости, не доставая из рассола.

Приятного аппетита!

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