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Телеканал СТБ / Все о современных видах депиляции и эпиляции волос

Все о современных видах депиляции и эпиляции волос

Телеканал СТБ

В современном мире существует много видов депиляции и эпиляции: бритье, гели и кремы для депиляции, восковая депиляция, шугаринг, энзимная и лазерная эпиляция. Подробнее об особенностях каждого из способов удаления нежелательных волос читайте в нашем материале.

миниатюра виды эпиляции

Для начала стоит разъяснить разницу между эпиляцией и депиляцией.

Эпиляция — это удаление волоса и его корневой части. Фолликулярный аппарат намеренно повреждают, чтобы препятствовать дальнейшему росту волос.

Депиляция — более примитивный и менее эффективный метод удаления волос, чем эпиляция. Во время этой процедуры удаляется лишь волосы, которые находятся на поверхности кожи.

Перед тем как начинать изучать всевозможные манипуляции с нежелательными волосами на коже, учтите, что каждый из методов может вызвать аллергию или другие неприятные последствия.

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Поэтому рекомендуем тщательно рассмотреть каждый вид эпиляции и депиляции и сопоставить со здоровьем вашей кожи, а также привычками и финансовыми возможностями. Конечно, еще лучше – посоветоваться с профессионалами в этой области.

Виды депиляции и эпиляции

Депиляция (использование бритвы) – это механическое удаление только видимой части волоса, во время которого не затрагивается корень. Проводить процедуру нужно 2–3 раза в неделю. Менять лезвия рекомендуют после 5–7 использований.

Close-up of woman shaving her leg

Плюсы

Доступность

Экономность

Минусы

Порезы

Волоски быстро отрастают

Волоски жесткие, что может привести к раздражениям на коже и зуду

Цена: 130 грн

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Депиляторы в виде геля или крема – это химическое разрушение структуры волоса без повреждения корня. Процедура проводится раз в неделю. Перед использованием состава его нужно на короткое время нанести на небольшой участок кожи, чтобы проверить наличие аллергической реакции.

деп кремом

Плюсы

Доступность

Относительно невысокая стоимость

Волоски отрастают более мягкими и тонкими

Минусы

Ожоги

Аллергические реакции

Цена: 150 грн

Биоэпиляция воском – это удаление волос с помощью натурального средства – воска; механическое удаление волоса, которое проводят в среднем раз в месяц.

воском

Плюсы

При регулярном использовании – волос меньше, а их структура тоньше

Можно делать как в домашних условиях, так и у специалистов

Минусы

Возможно врастание волос

Ожоги

Цена: 400 грн

Биоэпиляция сахаром (шугаринг) – этот способ, как и восковая эпиляция, предусматривает нанесение на тело натуральных веществ. В данном случае – сахара. Делать шугаринг также рекомендуют раз в месяц.

шугаринг

Плюсы

Минимальное количество вросших волосков

Если делать регулярно, волос меньше, а их структура тоньше

Минусы

Возможна аллергия

Цена: 350 грн

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Энзимная эпиляция – это удаление волос с помощью воздействия на волосяной фолликул белковых ферментов (энзимов) и тепла. Проводится такая процедура раз в месяц.

enzimnaya-epilyaciya2

Плюсы

Безболезненно

Минимальное количество вросших волосков

Если делать регулярно, волос меньше, а их структура тоньше

Минусы

Возможна аллергия

Цена: 300 грн

Лазерная эпиляция – это процедура устранения волосяных фолликул без повреждения кожи. С помощью воздействия лазера на волосяной фолликул обработанный волос разрушается, выпадает и больше не вырастает. Для полного устранения максимального количества волос (70–95%) рекомендуют пройти курс процедур с интервалом 1,5–3 месяца.

лазерная

Плюсы

Это единственный метод, который эффективно удаляет вросшие волосы

Минусы

Луч воздействует лишь на темные волосы

Ожоги

Нежелательное присутствие на солнце до и после процедуры

Цена: 700 грн

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Эпилятор – это электрический прибор, который с помощью пластин с корнем удаляет волосы на теле. Процедуру проводят 2–3 раза в месяц.

эпилятором

 

Плюсы

Доступность

Экономность

Минусы

Вросшие волоски

Болезненность

Цена: 450 грн

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