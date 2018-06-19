В современном мире существует много видов депиляции и эпиляции: бритье, гели и кремы для депиляции, восковая депиляция, шугаринг, энзимная и лазерная эпиляция. Подробнее об особенностях каждого из способов удаления нежелательных волос читайте в нашем материале.
Для начала стоит разъяснить разницу между эпиляцией и депиляцией.
Эпиляция — это удаление волоса и его корневой части. Фолликулярный аппарат намеренно повреждают, чтобы препятствовать дальнейшему росту волос.
Депиляция — более примитивный и менее эффективный метод удаления волос, чем эпиляция. Во время этой процедуры удаляется лишь волосы, которые находятся на поверхности кожи.
Перед тем как начинать изучать всевозможные манипуляции с нежелательными волосами на коже, учтите, что каждый из методов может вызвать аллергию или другие неприятные последствия.
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Поэтому рекомендуем тщательно рассмотреть каждый вид эпиляции и депиляции и сопоставить со здоровьем вашей кожи, а также привычками и финансовыми возможностями. Конечно, еще лучше – посоветоваться с профессионалами в этой области.
Виды депиляции и эпиляции
Депиляция (использование бритвы) – это механическое удаление только видимой части волоса, во время которого не затрагивается корень. Проводить процедуру нужно 2–3 раза в неделю. Менять лезвия рекомендуют после 5–7 использований.
Плюсы
Доступность
Экономность
Минусы
Порезы
Волоски быстро отрастают
Волоски жесткие, что может привести к раздражениям на коже и зуду
Цена: 130 грн
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Депиляторы в виде геля или крема – это химическое разрушение структуры волоса без повреждения корня. Процедура проводится раз в неделю. Перед использованием состава его нужно на короткое время нанести на небольшой участок кожи, чтобы проверить наличие аллергической реакции.
Плюсы
Доступность
Относительно невысокая стоимость
Волоски отрастают более мягкими и тонкими
Минусы
Ожоги
Аллергические реакции
Цена: 150 грн
Биоэпиляция воском – это удаление волос с помощью натурального средства – воска; механическое удаление волоса, которое проводят в среднем раз в месяц.
Плюсы
При регулярном использовании – волос меньше, а их структура тоньше
Можно делать как в домашних условиях, так и у специалистов
Минусы
Возможно врастание волос
Ожоги
Цена: 400 грн
Биоэпиляция сахаром (шугаринг) – этот способ, как и восковая эпиляция, предусматривает нанесение на тело натуральных веществ. В данном случае – сахара. Делать шугаринг также рекомендуют раз в месяц.
Плюсы
Минимальное количество вросших волосков
Если делать регулярно, волос меньше, а их структура тоньше
Минусы
Возможна аллергия
Цена: 350 грн
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Энзимная эпиляция – это удаление волос с помощью воздействия на волосяной фолликул белковых ферментов (энзимов) и тепла. Проводится такая процедура раз в месяц.
Плюсы
Безболезненно
Минимальное количество вросших волосков
Если делать регулярно, волос меньше, а их структура тоньше
Минусы
Возможна аллергия
Цена: 300 грн
Лазерная эпиляция – это процедура устранения волосяных фолликул без повреждения кожи. С помощью воздействия лазера на волосяной фолликул обработанный волос разрушается, выпадает и больше не вырастает. Для полного устранения максимального количества волос (70–95%) рекомендуют пройти курс процедур с интервалом 1,5–3 месяца.
Плюсы
Это единственный метод, который эффективно удаляет вросшие волосы
Минусы
Луч воздействует лишь на темные волосы
Ожоги
Нежелательное присутствие на солнце до и после процедуры
Цена: 700 грн
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Эпилятор – это электрический прибор, который с помощью пластин с корнем удаляет волосы на теле. Процедуру проводят 2–3 раза в месяц.
Плюсы
Доступность
Экономность
Минусы
Вросшие волоски
Болезненность
Цена: 450 грн